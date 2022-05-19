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6月可能有轉折點！李秉穎估「丘陵式疫情」：恢復正常生活要到9月後

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

本土案例18日再創新高，單日新增逾8萬例。不過，不少專家推估，6月疫情可能有機會降溫，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎則認為，可能會出現「轉折點」，但要恢復過去的放鬆水準，以國際情況來看，恐怕要花3至4個月的時間，預計9月左右，而6月要恢復正常是「不可能發生的事情。」

李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到對於未來疫情的走向，他直言，「不敢推估。」醫師認為，有太多變數會導致疫情受影響，像是近期外面明顯減少人流，民眾自主防疫意識非常高，這些因素都會讓確診數有所變動。

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李秉穎認為，有些看法認為6月疫情就會下降，而他個人意見是「6月的確可能會出現轉折點」，可是要到所謂完全穩定、放鬆防疫的水準，以國際經驗來看，恐怕要長達3至4個月左右，換言之，約是9月後才有機會，「6月要恢復正常這是不可能發生的事情。」

李秉穎也坦言，自己不相信模式推估，「因為事情發生的時候人會有調適」。他表示，台灣民眾會根據疫情變化加強自己的防疫作為，也讓曲線變平，不像模式推估般達到可怕的規模，「這點對台灣很好。」醫師強調，現在最重要的目標是降低死亡跟重症風險，而這個思維不只是基於保護人民，同時也維持醫療機構的運作，必要的醫療量能不會因此受影響。

不過，這樣的「丘陵式」疫情，確實會讓疫情時間延長。李秉穎說，要避免高山式的高峰，就是慢慢爬升、慢慢下降，而他也觀察到一個現象，在亞洲國家包括日本、韓國，高峰的持續時間會再比歐美長一些，歐美國家平均約3個月，但有些亞洲國家的流行曲線要到4個月，警戒期也再拉長一些。

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