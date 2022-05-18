「防疫政策就是要一直調整！」　生醫博士何美鄉：別不敢出門吃飯

▲何美鄉。（資料照／記者洪巧藍攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨18日舉行中常會，會中邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉博士以「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題進行專案報告。她在會中表示，她希望大家可以保持健康正常生活模式，不要不敢出門、吃飯，反而讓商家倒閉。

何美鄉表示，防疫策略因病毒變異株出現而更複雜，需要更專業、細膩、即時的實證對策，防疫政策與執行本來就是要一直調整，越是成功的防疫，就是要一直快速調整。

何美鄉以先進國家的案例指出，只要施打過疫苗，輕症無症狀比例較多，因此她建議民眾務必要接種疫苗，這是由於施打疫苗加上自然感染可以有較高、較持久的抗體，但是沒有打疫苗的長輩不適用。她希望大家可以保持健康正常生活模式，不要不敢出門、吃飯，反而讓商家倒閉。

何美鄉表示，國外從2020年初疫情發生以來，經歷自然感染和疫苗的施打，從致死率來看，是越來越低，再次提醒民眾疫苗要打好、打滿，保護自己也保護家人，特別是年長跟幼兒族群。

而對於疫苗施打部分，何美鄉建議各縣市政府以符合地區文化的方式，鼓吹施打疫苗，並且對安全顧慮部分，加速闢謠。

她也建議，每個縣市政府做好自己的事情，把醫療量能、病床數都顧好，如果知道自己醫療量能不足，就早早要求幫忙，針對特殊病人，建立有效分流孕婦、兒童至專責單位的機制。