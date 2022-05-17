10天破56萬　「超級阿嬤」3台北人故事曝！專家：好的黑數

記者陳俊宏／綜合報導

16日新增6萬1697例本土確診，近10天相加飆破56萬例。對此，中研院生醫所研究員何美鄉分享三名台北人的故事，包括一名80多歲的超級阿嬤，「現在他們都自我隔離，可能也默默貢獻了社區防疫安全，卻不佔用任何醫療資源， 他們被我歸為『好的黑數』」。

何美鄉16日在臉書說，第一個故事是在某LINE群組裡，有人說「我居家隔離中，但昨天生病第一天，挺難受的，全身痠痛、頭痛不已，若是輕症，也是很難受的輕症，其實我比較擔心我在台中的家人。兩天後：幸好有清冠一號，吃了第三天就舒服多了。」

何美鄉提到，以下是該群組內的對話，「恭喜恭喜，你已被祝福了」、「你已跨過人生一大門檻」、「你真的已高我們一等了」。

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▼16日新增6萬1697例本土確診。（圖／記者屠惠剛攝）



何美鄉分享第二個故事寫道，一名80多歲超級阿嬤表示，「我孫說我兩條線，但我一點症狀也沒有」、「去PCR幹嘛？我又沒生病。」結果4天後，阿嬤快篩一條線，去了菜園又回來。

何美鄉指出，這位阿嬤家中3代同堂，兒子、媳婦、孫子、孫女4人都先後確診在家康復，他們夫婦倆居然可通過居家隔離的條件，與4位確診者同住一屋，最神奇的是，還可以安然過關沒被感染，且還懂得應用居隔新制，快速自我解隔離，聽起來台灣防疫成效，應該是有人民素質作為其雄厚的後盾吧！

何美鄉表示，這名阿嬤兒子說，兩老是聯亞疫苗的受試者，家中居隔很落實，一整桶酒精、消毒水兩周用完，每人各自回房間吃飯，也不離開家門，「還有一項是我覺得，他們之前打的3劑聯亞疫苗應該有起作用，您可研究看看。」

▼疫情爆發，快篩需求大增。（圖／記者周宸亘攝）

何美鄉分享第三個故事，14日和她一起爬山的朋友16日確診，他們爬完山還一起吃飯，吃飯當然要脫口罩，該朋友提到，「我沒症狀啊！有症狀再告訴你。兩天後，我今天打噴嚏、還有鼻塞，但快篩是陰性，PCR應該不用吧，我這麼健康。」

何美鄉提到，這位爬山的女性確實是很健康的70多歲，她往後每天報平安，現在已三天了；以上三名台北人的故事都有共同點，就是所謂的「防疫黑數」，若是更早數星期，他們肯定會被匡列、被PCR、被放進檢疫旅館，也有可能貢獻了部分台灣的確診數字。

何美鄉指出，但現在他們都自我隔離，可能也默默貢獻了社區防疫安全，卻不佔用任何醫療資源， 「他們被我歸為『好的黑數』」。