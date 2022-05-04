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兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！林氏璧：選不出來可這樣做

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童到底要不要打疫苗，許多家長做不出決定。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣近6日破9.6萬例本土確診！病毒侵襲各個年齡層，6～11歲兒童半劑莫德納疫苗也陸續施打，許多家長還在猶豫要不要讓孩子接種。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，「要打、不打」自問3題就能決定，若選不出來可以「先打第一劑」擁有保護力，待12週後再做打算。

前台大感染科醫師林氏璧表示，自己贊成馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧所說的「3種狀況」，也統整中研院生醫所研究員何美鄉的意見，整理如下：

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1. 若孩子沒打疫苗，怕接下來有染疫風險，知道多半是輕症但也會擔心新冠後遺症，爸媽會擔心到睡不著覺的話，那就去打。

2. 若孩子打了疫苗，爸媽反而睡不著覺，擔心施打後不舒服，擔心疫苗未知的長期副作用，那就別打。

3. 如果夫妻為此意見不合，騎牆派的作法「就是先打一劑」。因為mRNA疫苗第二劑不良反應，心肌炎的機率遠高於第一劑。打一劑已經有一定效果，之後可看12週後的狀況再做打算。

林氏璧老話一句，兒童疫苗施打率非這次重症求清零的決戰點，「年長者覆蓋率才是重中之重」，兒童疫苗打也好、不打也好，他要家長做出決定後就往前走吧，「我們還有太多沒有磨合好的防疫政策需要繼續關注和努力。加油！」

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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