周志浩凌晨1、2點還在回傳資料　張惇涵：9局下大家一起當守護神

▲疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵18日接受訪問時，談起2020年至今的防疫工作，回憶疾管署長周志浩常常凌晨1、2點還在回傳進度資料。他說，這個防疫團隊真的很辛苦，不敢說100分，但前半場守得還不錯，後半場大家一起守，應該可以就過去經驗跟成果，相信跟支持防疫團隊，更應該相信自己的人民，人民配合指引，大家一起守下來，九局下半了，大家都是防疫守護神。

張惇涵說，在整個防疫團隊中，指揮官陳時中很忙，除了防疫、主持會議之外，還要去立法院答詢，而他自己則是比較常跟周志浩聯繫。

「我必須說，他們這兩年多來非常辛苦。」張惇涵說，他手上有跟周志浩對話的截圖，去年10月9日，周志浩傳訊息告訴他，莫德納抵達台灣，傳訊息的時間是凌晨2點30幾分。

張惇涵說，最近一次是蔡英文要求醫療院所、基層醫療能量投入大型篩檢站，總統也一直在追進度、人力物資等問題，當時他就會詢問周志浩進度，「我知道他很忙，他把相關資料傳給我的時候，時間是凌晨1點半」。

此外，張惇涵分享另一個故事，是今年過年前一段時間，台灣有一些病例出現，那時候陪同蔡英文去指揮中心聽取簡報，衛福部有一位同仁問他說，「總統今年過年還會來視察嗎？」當時他直覺反問，「會不會影響到你們？」

張惇涵說，那位衛福部同仁告訴他，「我好想回家喔」，他聽了很訝異，一問才知道，他從2020年疫情以來，到今年每一個過年就是買每天的高鐵套票，然後看哪一天有空，就拿票回南部看爸媽，至於其他用不到的票就拿去退。

張惇涵表示，這個防疫團隊真的很辛苦，不敢說100分，但前半場守得還不錯，後半場大家一起守，應該可以就過去經驗跟成果，相信跟支持防疫團隊，更應該相信自己的人民，人民配合指引，大家一起守下來，九局下半了，大家都是防疫守護神。