總統府推崇資政彭明敏　「他人生的每一步都為台灣民主寫下歷史」

實習記者張鈞量／台北報導

前總統府資政彭明敏8日清晨離世，享耆壽98歲。總統府發言人張惇涵8日表示，彭明敏的流離半生，和終其一生對台灣民主自由的追求，不只見證了台灣的民主歷程，他的每一步，都是為台灣的民主寫下歷史。

▲前總統府資政彭明敏。（圖／翻攝財團法人彭明敏文教基金會）

張惇涵透過「總統府發言人」臉書表示，彭明敏是台灣民主自由的先驅，也為台灣的民主寫下歷史，「對民主自由的堅持、對台灣的熱愛，相信將被世世代代的台灣人傳承下去」。

張惇涵轉述，總統蔡英文今天聞訊後至感哀慟不捨，「深摯感念彭教授對她的叮囑，以及畢生為台灣民主化的貢獻」。彭明敏的人格與信念，啟蒙了一個又一個世代的人們，堅定守護台灣的主權尊嚴與民主自由。

張惇涵回顧，彭明敏不僅在法學界的國際學術地位崇隆，也是台灣民主自由的運動先驅，更是始終貫徹理念的政治家。早年因《台灣自救運動宣言》而遭禁錮，至被迫流亡海外而成立「台灣人公共事務協會」，到1996年投身史上第一次總統直選，乃至2000年第一次政黨輪替後出任總統府資政。

張惇涵表示，「總統盼望彭教授的家屬節哀保重」。雖然哲人已遠，但彭明敏畢生對民主自由的堅持、對台灣的熱愛，相信將被世世代代的台灣人傳承下去，為民主自由、為更好的國家繼續打拚。