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蔡英文今未親祝壽史瓦帝尼國王！與鎮壓民主示威有關？　總統府澄清

▲蔡英文先前主持軍禮，歡迎恩史瓦帝三世。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文先前主持軍禮，歡迎恩史瓦帝三世到訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世去年4月過生日時，總統蔡英文曾親電祝壽，只是史國去年5月起爆發為期數月的示威，人民訴求民主改革，卻遭當局血腥鎮壓，向來支持人權的蔡政府當時未譴責史國而受批評，因此今年由外交部長吳釗燮代為祝壽，格外引人聯想。不過，總統府發言人張惇涵澄清，祝賀友邦元首生日的方式，每一年兩國都會有所溝通，今年經溝通，由吳部長代表總統致意。

史瓦帝尼與我國邦誼長達54年，恩史瓦帝三世更是長年挺台的一國元首。外交部4/29發布新聞稿，指吳釗燮代表蔡英文致電，除祝賀恩史瓦帝三世54歲壽誕外，也祝福史王身體安康、國運昌隆。吳釗燮也代表感謝史國長期支持台灣，屢在國際場域為台灣仗義執言；也代表蔡英文，歡迎史王與王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）於疫情趨緩後，率團訪台，深化兩國好邦誼。

記者調查，2021年時，是由蔡英文親致電恩史瓦帝三世53歲壽誕，並祝福他身體健康，而吳釗燮陪同在旁。在更早前，2019年，吳釗燮以蔡英文特使身分，率團出席恩史瓦帝三世51歲壽典；2018年，蔡英文出席史瓦帝尼建國50周年及恩史瓦帝三世50歲生日慶典。

2017年時，則由時任外交部長李大維以蔡英文特使身分前往祝壽，但同年3月蔡英文接見時任史瓦帝尼總理戴巴尼時（Barnabas Sibusiso Dlamini），就已表達向史王祝壽之意。

蔡政府任內，唯2020年查無相關祝壽消息。2016年時，恩史瓦帝三世生日時，蔡英文尚未上任，但史王5月曾率團來台，出席蔡的第一任期就職典禮，而蔡1個月後，也與恩彤碧會面。2020年受疫情影響，恩史瓦帝三世以預錄影片方式對蔡英文第二任期表達祝賀。

史瓦帝尼是非洲僅存的君主專制國家，國王掌握行政、立法、司法、軍隊等權力，國內又施行高壓統治，長年嚴禁政黨活動、各政黨禁止參與全國性選舉；再加上，史瓦帝尼衛生條件不佳，且近6成人口活在貧窮線下，然而恩史瓦帝三世卻過著奢靡生活，早已累積民怨。

2021年5月，起初是有法律系學生疑遭警察殺害，導致人民對政府與警暴不滿，日益演變成為期數月的全國性反專制示威遊行；過程中，示威者訴求民主改革、民選總理，但恩史瓦帝三世卻下令軍事鎮壓，釀數十人喪命，震驚國際，接著當局進一步封鎖網路，限制血腥畫面流傳，讓外界無法了解內部狀況。

前南非代表處新聞組長張鷹去年7月投書媒體，蔡政府一向支持藏人、港人爭取自由民主，對史國人民的呼聲選擇低調，但美國務院卻是呼籲史國政府克制，南非也籲史國安全部隊實行全克制。

張鷹也說，「標榜民主與清廉價值的蔡總統，並未對王室朝向開放有任何期許，在邦交的考量下，妥協民主與人權，當成外交籌碼，至於如何維繫53年邦誼，迄無長遠規劃。」

但外媒也曾指，這場民主示威若成功，王室垮台的結果是史瓦帝尼可能與台灣斷交，而中國則虎視眈眈。當非洲最後一個邦交國發生迫害人民的事實，向來支持人權、民主自由的蔡政府，立場格外被放大檢視。

對於此次蔡英文未親電向恩史瓦帝三世祝壽，是否代表間接為史國民主示威表態立場？張惇涵澄清，祝賀友邦元首生日的方式，每一年兩國都會有所溝通，今年也不例外。「經兩國溝通，今年由吳部長代表總統致意祝壽」。

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