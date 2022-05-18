　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩陽→解隔「每關都卡」！她嘆：4確診收8封通知「隔離只要2天？」

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲確診者親身經歷分享，直呼從快篩陽性那刻，就開啟了一連串卡關之路。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／採訪報導

確診者面臨的難題，除了身體不適、預約PCR等，還要面對後續行政一連串的繁雜程序，讓不少人感到心力交瘁。有染疫者向《ETtoday新聞雲》反映，一家四口確診，她們明白行政作業等候時間久已經不是特例，讓他們無奈的是，一次收到8封居隔通知書「時間全錯」，僅通知他們居隔2天，甚至只要1天，致電多個單位，仍無法解決。她感慨，可以理解行政部門忙碌，但確診者拖者病體一直無沒門路、管道獲得解答，更人心力交猝。

染疫的楊小姐與先生及兩個小孩同住，4人陸續確診，第一人確診後，他們前後7天才陸續收到居隔通知書。她說，可以理解行政部門此刻相當忙碌，但令人困惑的是，他們一共收到8封居隔通知書，上面的居隔時間卻與政府宣布的完全不同，無論是「3+4」或最新實施「0+7」，居隔通知書竟出現隔離2天甚至只要1天的詭異天數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼錯誤居隔單。（圖／讀者提供）

▲讀者收到居隔單，卻只要居隔一天。（圖／讀者提供）

楊小姐坦言，染疫前看新聞都只是看看而已，家人與自己染疫後，除了身體不適，第一個家人確診要隔離幾天比較好算，但陸續全家人皆染疫，到底要居隔幾天、自主健康管理幾天，讓人摸不著頭緒，更欲哭無淚的是 ，預約視訊看診空檔時間少、拿藥也相當不便，必須拜託家人抽空送藥。

最讓她無奈的是，在居家隔離通知書中，發現上面備註「隔離之個人資料沿用至隔離或自主健康管理期滿，並於結束後28天銷毀。」楊小姐反問，「是否也代表我們居隔證明會一起不見？」那是否就無法當作申請保險的依據？

楊小姐抱怨，行政程序緩慢、政策不斷改變，讓人無所適從，她致電桃園衛生局1個多小時才接得通，反應居隔單問題，卻問不到正確版本。由於么女是家中最後快篩陽性，沒有人可以帶她去醫院PCR，遠端視訊更是一診難求。

楊小姐說，直到家人確診，才發現要對抗的不只是病毒，可以體諒醫護與公務員的辛勞，但患者面對種種困境得不到解答，真的只能在心裡吶喊：「千萬不要染疫！」

▲▼民眾收到錯誤居隔單。（圖／讀者提供）

▲▼讀者收到居隔天數錯誤居隔單。（圖／讀者提供）▲▼讀者收到錯誤居隔單。（圖／讀者提供）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
美女主播確診復工「強忍後遺症報新聞」　3症狀曝
趙小僑受孕成功「查出1指數過高」　劉亮佐認緊張：無法再樂觀
滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」傻了
獨／員工端午不上班　台鐵出招！
快篩陽→解隔「每關都卡」！她嘆：4確診收8通知「隔離2天？」
週末梅雨攪局「雨彈連轟」　放晴時間點出爐
快訊／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫死亡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮新增1611確診！2217人隔離中　5／26校園接種BNT

獨／員工端午不上班　台鐵出招！五一出勤3800人記功

收接觸通知「有4天沒出門」　倒垃圾都嘸！他酸：家裡阿飄確診？

「肯德基不賣蛋撻，麥當勞不賣薯條」　醫急問：這裡還賣便當嗎？

4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管媽產下龍鳳胎

會考生匡列居隔恐無法應試　金門縣府霸氣宣布「派專車接送」

假日又泡湯！週末梅雨攪局「雨彈連轟5天」　放晴時間點出爐

快篩陽→解隔「每關都卡」！她嘆：4確診收8封通知「隔離只要2天？」

快訊／雲林環球科技大學今公告　實施遠距教學至學期末

彰化+2035！維護急診量能　醫院暫停夜間PCR「兒童及重症者除外」

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

花蓮新增1611確診！2217人隔離中　5／26校園接種BNT

獨／員工端午不上班　台鐵出招！五一出勤3800人記功

收接觸通知「有4天沒出門」　倒垃圾都嘸！他酸：家裡阿飄確診？

「肯德基不賣蛋撻，麥當勞不賣薯條」　醫急問：這裡還賣便當嗎？

4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管媽產下龍鳳胎

會考生匡列居隔恐無法應試　金門縣府霸氣宣布「派專車接送」

假日又泡湯！週末梅雨攪局「雨彈連轟5天」　放晴時間點出爐

快篩陽→解隔「每關都卡」！她嘆：4確診收8封通知「隔離只要2天？」

快訊／雲林環球科技大學今公告　實施遠距教學至學期末

彰化+2035！維護急診量能　醫院暫停夜間PCR「兒童及重症者除外」

鄭凱文對味全壓制力下滑　助總：失投球蠻明顯

拜登訪韓將會晤「前總統」文在寅　再破美國外交慣例

女友媽討百萬大小聘　再A婚房頭期款！一算「恐噴500萬」慘了

全能工作犬被逼著顧「滿桌好料」　媽笑澄清：臉臭是角度問題～

防疫險住院日額理賠按用藥等級　公會交給各壽險判定！

媽媽問出劇迷心聲：為何沒跟白易辰結婚？　金泰梨回答超灑脫

奶貓「剛出生20天」遭棄路邊險被車輾　他霸氣收編養成高貴小王子

強化救災現場協調機制　南消辦理特搜隊管理組訓練

吃不到麥當勞了！俄國人搶買「最後的漢堡」　2樓排到1樓也甘願

他繳不出房租GG！隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

快訊／今本土+85310「新北27230例最多」　14縣市破千

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

明起連5天　降雨熱區越來越大

即／高雄高中以下暫停實體課程　

增41死「平新高」！基隆2歲童入列

懶人包／各縣市國高中小遠距教學一次看

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

更多熱門

相關新聞

會考生匡列居隔恐無法應試？　金門縣府派專車接送

會考生匡列居隔恐無法應試？　金門縣府派專車接送

金門18日新增102名確診者，確診累計916例，而為因應即將到來的國中會考，金門縣府也宣布，列居家隔離的考生，於會考期間，如有親友無法協助載送的情況，可以向校方報備統計，由教育處彙整後調派車輛接送居家隔離考生至備用考場應考。

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

台南市5-17歲BNT疫苗校園集中施打啟動

台南市5-17歲BNT疫苗校園集中施打啟動

基隆市國中九年級、市立高中三年級　5/23起遠距教學

基隆市國中九年級、市立高中三年級　5/23起遠距教學

海軍官校180人確診！　235人隔離中

海軍官校180人確診！　235人隔離中

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染PCR隔離通知書

讀者迴響

熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面