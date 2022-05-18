快篩陽→解隔「每關都卡」！她嘆：4確診收8封通知「隔離只要2天？」

▲確診者親身經歷分享，直呼從快篩陽性那刻，就開啟了一連串卡關之路。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／採訪報導

確診者面臨的難題，除了身體不適、預約PCR等，還要面對後續行政一連串的繁雜程序，讓不少人感到心力交瘁。有染疫者向《ETtoday新聞雲》反映，一家四口確診，她們明白行政作業等候時間久已經不是特例，讓他們無奈的是，一次收到8封居隔通知書「時間全錯」，僅通知他們居隔2天，甚至只要1天，致電多個單位，仍無法解決。她感慨，可以理解行政部門忙碌，但確診者拖者病體一直無沒門路、管道獲得解答，更人心力交猝。

染疫的楊小姐與先生及兩個小孩同住，4人陸續確診，第一人確診後，他們前後7天才陸續收到居隔通知書。她說，可以理解行政部門此刻相當忙碌，但令人困惑的是，他們一共收到8封居隔通知書，上面的居隔時間卻與政府宣布的完全不同，無論是「3+4」或最新實施「0+7」，居隔通知書竟出現隔離2天甚至只要1天的詭異天數。

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▲讀者收到居隔單，卻只要居隔一天。（圖／讀者提供）

楊小姐坦言，染疫前看新聞都只是看看而已，家人與自己染疫後，除了身體不適，第一個家人確診要隔離幾天比較好算，但陸續全家人皆染疫，到底要居隔幾天、自主健康管理幾天，讓人摸不著頭緒，更欲哭無淚的是 ，預約視訊看診空檔時間少、拿藥也相當不便，必須拜託家人抽空送藥。



最讓她無奈的是，在居家隔離通知書中，發現上面備註「隔離之個人資料沿用至隔離或自主健康管理期滿，並於結束後28天銷毀。」楊小姐反問，「是否也代表我們居隔證明會一起不見？」那是否就無法當作申請保險的依據？

楊小姐抱怨，行政程序緩慢、政策不斷改變，讓人無所適從，她致電桃園衛生局1個多小時才接得通，反應居隔單問題，卻問不到正確版本。由於么女是家中最後快篩陽性，沒有人可以帶她去醫院PCR，遠端視訊更是一診難求。



楊小姐說，直到家人確診，才發現要對抗的不只是病毒，可以體諒醫護與公務員的辛勞，但患者面對種種困境得不到解答，真的只能在心裡吶喊：「千萬不要染疫！」

▲▼讀者收到居隔天數錯誤居隔單。（圖／讀者提供） 要