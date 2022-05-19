重症死亡率半個月升到79％　專家曝2原因

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情昨日（18日）新增8萬5310例確診，另增41例死亡、183例中重症。前衛生署疾管局副局長施文儀認為，重症死亡率在短短半個月內從53％上升至79％，與兩大原因有關，分別為醫療負荷量到達極限以及投藥速度太慢。

▲疫情高峰將至，重症及死亡率也持續攀升。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心18日公布新增8萬5310例本土確診，另增41例死亡、183例中重症（重症30例、中症153例），死亡個案部分為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬於重度感染個案，40例具慢性病史、20例無疫苗接種。

根據《聯合新聞網》報導，國內重症死亡率從5月1日到18日，粗估由53％上升至79％，前衛生署疾管局副局長施文儀認為，重症死亡率節節上升可能與醫療負荷量到達極限、投藥速度太慢有關；另外，林口長庚副院長邱政洵指出，重症死亡個案大多都是65歲以上的年長者，雖然新加坡疫情比台灣嚴重，但沒有兒童重症死亡案例，台灣卻已經出現2名兒童確診死亡，這也是重大警訊之一。

至於國內疫情狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自4月開始，本土感染都是Omicron，且幾乎都是BA.2，只有初期疫情時，新北中和相關的群聚有發現BA.1，後期則都已經是BA.2 ，目前並未發現國際更新的BA.4或BA.5。

感染科醫師李韋辛18日透過臉書PO文提醒，現在外面到處都是Omicron，要躲掉已經非常困難，雖然打疫苗仍可能感染，但對防重症、家庭傳播都有明顯改善，尤其是打滿3劑疫苗效果最好，每天在外打拼的民眾如果還未施打疫苗，最好趕緊接種，才能保護自己也保護家人。