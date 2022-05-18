國中會考恐致校園疫情擴大　南投議員建請縣府國三生考後停課

▲南投縣議員蔡銘軒建議縣府宣布國三學生於國中會考後停課2周。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情延燒，高雄市昨開第一槍、宣布國高中生在國中會考後至暑假前改採遠距教學；南投縣議員蔡銘軒今天也公開呼籲，全縣國三學生在本周參加完國中會考後，應該停課2周，以免校園疫情繼續擴大，縣長林明溱回應，將請縣府教育處召集各國中校長商議，若多數認為有必要就讓國三生停課。

南投縣議會今天繼續召開第19屆第7次定期會議，由民進黨議會黨團聯合進行縣政總質詢；縣議員蔡銘軒表示，國中會考在本周末的21、22日就要登場，包含確診、居家隔離和居家照護的學生都無法參加會考，中央的教育部已訂定6月4、5日為補考日期，並在獨立試場應試。

蔡銘軒認為，全縣國三生是打散混合在各試場應試、有交互感染的風險，在大考結束後就準備休息等放假，去學校也不會讀書，但同校還有國二、國一學生，若又出現確診會徒增醫療負擔，疾呼縣府應讓國三生在會考後直接停課2周，並為上班無法請假的家長提供學生仍可到校的配套措施。

▲南投縣長林明溱表示將由縣府教育處召集國中校長討論停課事宜。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

縣府教育處長陸正威指出，截至今天上午，全縣32所國中有9所因出現確診案例而停課，累計有84名學生確診，其中國三生有10人、無法參加這次會考，以今天新增的2名確診個案而言，先前都已在家裡進行線上學習，因家人染疫而確診；目前高雄市宣布會考後國高中全面停課，雙北大概明天會宣布，縣府會視其他縣市動態和疫情再做決定。

不過蔡銘軒積極請求縣長林明溱，要率中彰投之先決定國三生停課；林明溱回應，將請教育處召集所有國中校長開會討論，若多數校長認為需要停課，就讓國三學生停課。