9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧今天（18日）提醒，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁等6大症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，截至5月13日的資料，這波感染台灣9歲以下已有6萬例確診，其中13例中重症，一例死亡就是一個月前新北2歲兒。

林氏璧表示，中重症的機率是萬分之2，家長們真的不需要過於恐懼，沒有人把Omicron當「巧虎」輕忽，任何年齡都一樣，但戒慎不需要恐懼，冷靜應對吧！

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▼林氏璧說，孩童中重症的機率是萬分之2，家長們真的不需要過於恐懼。（示意圖／記者姜國輝攝）



林氏璧提醒，以下的這些警訊不單獨是新冠，任何在兒童的感染疾病觀察點都是一樣的，都應該要考慮就醫，僅僅是發燒可以先給予退燒藥，仔細觀察；如果退燒後精神食慾活力都很好，在48~72小時內發燒的度數、頻率都有所改善，就不用太擔心，但如果反之，就要特別注意喔。

一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫（警訊表徵／就醫警訊）：

1、發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗

2、退燒後持續活動力不佳

3、退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛

4、持續性嘔吐、頭痛或腹痛

5、超過12小時未進食或未解尿

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫／緊急自行就醫條件）：

1、抽搐

2、意識不佳

3、呼吸困難或有胸凹現象

4、唇色發白或發紫

5、血氧飽和度低於94%（如家中有）

6、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

▼林氏璧提醒，若兒童出現6症狀快送醫。（圖／記者李毓康攝）

