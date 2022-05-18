竹市+1287　每45個人中就有1人正在居照、居隔



▲新竹市今日新增確診1287人。（圖／新竹市府提供翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（18）日新增1,287名確診個案，今（111）年以來累積12,164名確診個案，目前仍住院中之確診者有79人，居家照護者為8,261人、居家隔離者為1,953人，全新竹市合計45萬人中，有超過1萬人正受疫情影響居照、居隔中。

衛生局表示，指揮中心宣布自今（18）日起，65歲以上長者及居家隔離、自主防疫、居家檢疫者若快篩陽性，經醫師認定即視為確診。此四類民眾若快篩呈現陽性，可直接向竹市指定35家診所約診或撥打關懷中心專線03-5320900，亦可使用竹市居家關懷中心line@ 協助安排視訊診療。

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▲根據新竹市府統計，截至今年4月底止，新竹市人口統計已超過45萬人。（圖／翻攝新竹市政府民政處網站）



衛生局說明，醫師將依病情開立處方箋，後續可委託親友持處方箋至竹市36家指定藥局領藥，依醫囑按時服藥。

市府表示，為守護竹市婦幼民眾，國泰醫院特設立婦幼疫病專診，以獨立分流動線專為孕婦及18歲以下快篩陽性或有疑似症狀民眾提供診療服務，服務時間為周一至周五平日18:00-21:00，請有需要民眾務必先電話預約(03-5278999)。

另，市府已成功媒合19間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，提醒有需要民眾，先電話預約再前往，如有問題，可洽03-5320900諮詢。

▲即日起，三類人快篩陽規定再納入65歲以上族群。

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