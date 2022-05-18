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買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

▲因應疫情，金管會宣佈，保險業親晤親簽可採線上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）.

▲竟有不少保戶不惜身處染疫風險，想故意被隔離只為獲得防疫保險金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

台灣疫情持續高溫，每日本土確診病例數居高不下，防疫險理賠金已幾乎要超過保費收入，但在這理賠事宜繁重之際，桃園就有一起保戶1人確診、12名同住家人隔離，加上投保其他家2到3張防疫險，估算下來，因為一場疫情大概可得到100多萬。有資深保險業務表示，真的有不少民眾看準這點，投保後不惜做出讓自己身處染疫風險、只為「被隔離」的瘋狂舉動，令人傻眼。

這件保險理賠案是在桃園一戶同住透天厝的三代同堂家庭，生活過得不錯，女主人確診後，連同家中老小共13人一起被匡列隔離，且全部都有保防疫險，算一算可領65萬理賠金，再加上其他2、3家的防疫保單，加起來可得超過100萬的保險金，年初剛買的進口賓士車貸都剛好可以還一還了。

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▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站，大批民眾或開車或騎車或步行前往篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，經詢問桃園幾家保險公司業務後，雖目前並未聽聞個案類似申請理賠紀錄，若以上述案例1人確診、12人隔離，全家可獲得隔離保險理賠，業務則認為這非常有可能，因為保單內有明文規定，即便個案申請人有類似投資報酬率高的防疫保險可提出理賠，該保險公司也無法拒絕理賠。

此外，有資深保險業務透露，不少民眾投保防疫保單後，其中竟有許多人因此「好想確診」，不顧自身安全刻意跑到疫情嚴重的地方，不怕真的染疫、只為了獲取衛生局或衛生所發放的隔離通知單以便獲得保險理賠，讓業務非常傻眼。

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