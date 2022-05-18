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退將夫人「特權探病」飆罵護理師15分鐘　馮世寬怒轟TMD：真不像話

▲退輔會主委馮世寬出席國防及外交委員會詢答。（圖／記者林敬旻攝）

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北三軍總醫院近日爆出疑似有耍特權的情況發生，一名退將夫人想提前進到加護病房探病，被阻止後大罵15分鐘，讓護理師覺得被羞辱而當場哭泣，引發爭議，退輔會主委馮世寬也看不下去，在友人臉書留言，「他們以師母以對這位退將妻子，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話」，更說「我還想請（應是講）TMD」。

近日一段影片流出，一名女子在加護病房內大罵護理師，「我為甚麼不能進來？妳們的意思就是不讓我進來，要等10點囉？對不對？妳不是說要等10點？」「本來看他（丈夫）還會唱歌，還會走路，今天變成這樣是誰造成的？是妳們醫院造成的」，甚至搬出後台「我跟他很熟，我晚上就去給他打電話」。

護理師表示，醫院已規定不可探病，但該名退將夫人卻連續3個月每天都探病4個小時，且都未做快篩或PCR，甚至會在抵抗力差的病人面前咳嗽喝水，讓第一線醫護人員非常困擾。

三總證實影片內容為真，強調現行防疫規定全面禁止探病，已由護理部安撫護理人員的心情，未來會嚴格要求家屬遵守探病規定，也將加強宣導跟病患家屬的溝通，避免案件再發生。

馮世寬得知後在友人臉書回應，「是個陸配，我們尊敬雷虎之神，以師母以對，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話！如我在場，會不顧一切的維護辛勞照顧的醫護人員」，更補上一句，「我還想請TMD」。

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