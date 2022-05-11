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立委提修法「陸一特」享榮民待遇　馮世寬：他們已得到該有榮譽

▲退輔會主委馮世寬出席國防及外交委員會詢答。（圖／記者林敬旻攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

近日有朝野立委提案修法，主張將服陸軍義務役3年兵役的「陸一特」納入《國軍退除役官兵輔導條例》服務對象，亦即提供榮民身份。對此，退輔會主委馮世寬11日表示，他個人覺得非常敬佩，但是站在退輔會的立場，「他們到各個農場都會得到優惠的價格，已經得到應該有的榮譽」。

民進黨立委蔡適應、國民黨立委洪孟楷等人近日皆提出《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案，增訂凡於中華民國56年2月3日至76年12月31日期間，曾以陸軍第一特種兵身分，連續服役3年的義務役軍官、士官、士兵，即為本條例所稱退除役官兵。

立法院外交及國防委員會11日審查《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案，以及處理退輔會主管預算凍結案，並邀請馮世寬等人列席備詢。馮世寬會前受訪時透露，自己至今還沒有施打第三劑新冠肺炎疫苗，「假如醫生有建議我就會打，因為我還沒有完全恢復」。

馮世寬表示，他認為在那個時代，國家已經把所有榮譽、紀念章還有優待歸給他們，站在退輔會的角度來說，「他們到各個農場，都會得到優惠的價格，我想他們已經得到應該有的榮譽」。

馮世寬指出，那個時候海、空軍都是服役3年，國防部、退輔會已經盡全力照顧他們，退輔會對他們為國犧牲、奉獻，內心當然都會非常感激，「但是我們有法律的規定，他們跟榮民有所區別」。

馮世寬舉例，就像是現在服兵役，「服4年或者10年，能夠接收到的照顧也是有區別，所以我想他們應該會了解這個事情」，而且行政院也已經定案，但是對於立委能夠關心這件事情，他個人也覺得非常敬佩。

退輔會在書面報告中表示，陸一特當年守疆衛土的貢獻，不僅精實國軍的戰力，更為國家發展及社會安定奠定重要基礎，著實令人敬佩，但考量將陸一特納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵，所增加的財政支出過於龐大。

退輔會也說，國防部已經訂定《陸軍第一特種兵榮譽證及紀念章核發作業規定》給予尊重及實質福利，基於輔導體系一致性以及整體性考量，因此建議陸一特不納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵。

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