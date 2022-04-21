馮世寬驚傳要退休「大鵬退隱」　本人驚訝親回：真的嗎！好消息

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬日前因心臟問題住院治療，所幸身體狀況恢復情形良好，農曆年後已經康復出院，不過近期傳出馮世寬將「退隱江湖」。對此，馮世寬21日受訪時僅驚訝表示，「真的嗎，好消息」。

媒體報導，馮世寬在2月3日心臟衰竭併發肺水腫緊急住院，雖已康復出院，惟畢竟年事已高亦需休養，高層近期傳出，大鵬即將「退隱江湖」。

立法院外交及國防委員會21日繼續審查「111年度中央政府總預算案附屬單位預算」關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金。馮世寬會前受訪時僅驚訝表示，「真的嗎，好消息」。

退輔會主委馮世寬在今年2日3日晚間驚傳住院，退輔會當時表示，馮世寬在2月2日晚間用餐時，忽然感到身體不適，經自行前往三軍總醫院檢查與治療後，身體狀況恢復情形良好。

退輔會指出，馮世寬目前在三軍總醫院醫護人員的悉心照護下，已經獲得妥善治療，對於社會各界的關心，輔導會表達感謝之意。

另外，馮世寬在2月14日出院受訪時也表示，三總很快決定執行心導管檢查，恢復快速的原因是三總判斷正確、處置正確。行政院長蘇貞昌有致電關心，總統蔡英文也非常關切，要求每天把他的狀況向總統秘書報告，讓他感覺到很溫暖。