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退輔會駐美人員6月後進駐華府　馮世寬自曝身體因素無法親訪

▲退輔會主委馮世寬出席國防及外交委員會詢答。（圖／記者林敬旻攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬11日表示，退輔會派駐到美國的人員，預計在今年6月進駐我國駐美代表處，自己因為今年初曾經開刀住院，醫生特別囑咐不能有超過2個小時的航程，他已經交代退輔會副主委李文忠前往致意，但還是要看疫情的狀況。

立法院去年三讀通過《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》修正草案，明定退撫會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。馮世寬去年在立法院備詢時透露，駐美人選為陸軍退役少將倪邦臣及海軍退役上校程國峰，兩人會在今年1月赴美就任。

立法院外交及國防委員會11日審查《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等32案，並邀請馮世寬等人列席備詢。

國民黨立委陳以信質詢時指出，有關退輔會派駐華府的人員，先前是借用外面的辦公室辦公，詢問現在是否已經進駐我國駐美代表處。馮世寬表示，等到辦公室整修完成之後，會在今年6月以後進駐駐美代表處。

陳以信再問馮世寬，是否有打算親自到華府去看他們，馮世寬表示，自己今年沒有計劃，因為他在大年初三曾經開刀住院，醫生當時有特別囑咐，「希望不要超過2個小時以上航程的飛航」。

馮世寬指出，已經交代李文忠前往致意，「因為他去了好幾次了」，但是時間還不能確定，因為要看疫情的狀況。陳以信笑說，自己下個月就會到美國拜訪，「我先幫你去看他們好不好」，馮世寬則當場說好。

馮世寬在農曆年間驚傳住院，退輔會當時表示，馮世寬在2月2日晚間用餐時，忽然感到身體不適，經自行前往三軍總醫院檢查與治療後，身體狀況恢復情形良好。馮世寬在三軍總醫院醫護人員的悉心照護下，獲得妥善治療，對於社會各界的關心，輔導會表達感謝之意。

馮世寬在2月14日出院受訪時也表示，自己的身體情況已經好轉許多，三總很快地決定執行心導管檢查，恢復快速的原因，是三總判斷正確、處置正確，行政院長蘇貞昌有致電關心，總統蔡英文也非常關切，要求每天把他的狀況向總統秘書報告，讓他感覺到很溫暖。

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