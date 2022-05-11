退輔會報告國名有三種寫法　馮世寬叮嚀改進：千萬不能像華視

▲退輔會主委馮世寬（左一）。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委溫玉霞11日指出，在退輔會的預算解凍報告中，我國國名有出現中華民國、中華民國台灣、中華民國（台灣）等3種版本，退輔會主委馮世寬表示，這是從外交部的文件翻譯出來，他會嚴格要求同仁改進，「千萬不能夠像華視一樣，電視弄錯了」。

立法院外交及國防委員會11日審查《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等32案，並邀請馮世寬等人列席備詢。

溫玉霞質詢時指出，在今天的預算解凍報告附件，裡面有4份決議文，出現了包括中華民國、中華民國台灣、中華民國（台灣）等3種不同版本的國名，詢問這是由外交部還是退輔會負責，馮世寬回應，「這是從外交部文件來翻譯出來的」。

溫玉霞表示，他知道馮世寬絕對不是這個意思，對「中華民國」這4個字忠貞不二，而且目前依照憲法我國就是中華民國，質疑為何決議文中有這麼多不同的版本，退輔會應該向外交部提出更正。

馮世寬坦言，他有看到這份文件，自己也跟退輔會的同仁說明，「我們假如自己發回來的文件，不要完全抄錄外國人給我們的文件」，他特別有這樣的指示，「所以下次我們自己的文件中間，不會有這樣子的」。

溫玉霞追問，假如文書方面表達錯誤，將會導致什麼後果，馮世寬則說，他會去嚴格地要求退輔會，「千萬不能夠像華視一樣，電視弄錯了，這個請委員能夠寬容我們，我們來改進」。