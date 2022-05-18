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18歲正妹凌晨聚餐後失蹤！遭「尾隨殺害」轉移屍體　警曝兇手身分

▲商丘18歲女孩失聯8天後確認遇害。（圖／翻攝自影片）

▲商丘18歲女孩失聯8天後確認遇害。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南商丘市梁園區一18歲王姓正妹，近日與朋友聚餐喝酒，離開後卻離奇失聯多日。在失聯8天後，17日一則關於她已經遇害的訊息，在當地社交平台流傳。17日，河南商丘警方通報，陳姓嫌犯9日凌晨尾隨女孩到家，盜竊時被發現，遂將她殺害並轉移屍體，已於15日被逮捕。

今年僅有18歲的王女，國中畢業後就已經輟學，出生在貧困家庭的她離家打工，在市區一家網咖當櫃檯，作為家中的獨生子女，父母還身患殘疾。

據《大象新聞》此前報導，5月9日，王女在凌晨與朋友聚餐後失聯。同事回憶，5月9日當晚，幾人一起吃飯時都喝了酒，飯局還未結束，王女就獨自先行離開。

與她同住的同事本以為她會回到住處，但第二天早晨同事找王女一起去上班時，卻發現她並沒有在家。5月10日，同事們仍未聯繫上王女，便委託店長幫忙報警。王女的堂哥表示，家屬也是最近才得知她在商丘一網咖工作，失蹤前並沒有任何異常行為。

據男友透露，事發當天晚上，他曾和女友微信聊天，根據微信聊天內容判斷，當天晚上女友喝了不少酒，基本處於醉酒狀態。

失聯8天後，5月17日，關於王女被殺害的訊息在當地社交平台流傳。網傳消息稱，5月9日0時許，犯罪嫌疑人駕駛一輛兩輪電動單車，在王女的住處內將王女殺害後，裝到一行李箱內，用該電動單車搬運走。

當地知情人透露，嫌犯是一名23歲的跑腿騎手（編按：外送員），警方通過監視器畫面追蹤到嫌疑人，並將他逮捕。據悉，嫌犯因盜竊，驚醒受害人，後將其殺害。

據《澎湃新聞》報導，5月17日下午，失聯女孩的大伯王先生回應，當地警方正在介入調查，具體情況暫不清楚。

隨後，商丘市公安局梁園分局通報稱，5月10日，商丘市公安局梁園分局接到王女失蹤的警情後，立即開展調查、偵查，於5月15日將犯罪嫌疑人陳男抓獲。通報稱，經查，犯罪嫌疑人陳男於5月9日凌晨尾隨進入王女住處實施盜竊時被王女發現，遂將其殺害，並將屍體轉移。目前，案件正在進一步偵辦中。

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