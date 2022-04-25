解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

記者任以芳／綜合報導

大陸網民近日瘋傳一則影片，畫面中有兩名軍人跌坐在田裡，一名是解放軍軍官，另一位疑似是俄羅斯軍人。事後網路社交平台微信及Twitter有內容指出，解放軍一架L15獵鷹高級教練機於23日在河南省商丘虞城縣張集鎮曹樓村墜毁，兩名機師安全。目前大陸軍方沒有任何回應。

▲ 解放軍軍機墜毀，兩名機師跳傘逃生， 其中一人疑似是俄羅斯機師。（圖／翻攝 微信）

據微信及Twitter等大陸網民發布的影片顯示，飛機墜毁在民居附近的農田，附近野草全部燃燒，部分農田被燒成焦土，一度濃煙密佈。畫面中兩名機師疑似跳傘逃生成功，其中一名機師疑為俄羅斯教官。另一名機師受傷躺臥在農田裡，打電話話求救過程北公布。

一開始解放軍機師在電話告知對方「我們正在跟軍中老百姓溝通。」旁邊有村民詢問「你是中國人民解放軍嗎？」該軍人回答「是」，並且提醒拍攝者「不要拍照」。

接著拍攝者指著外籍機師繼續問，「這是誰？」機師回答，「這是我們指導教官。」

村民立刻大聲回應，「喔！中國人，中國軍人！」

▲ 解放軍軍機墜毀河南商丘一處農田。（圖／翻攝 YT中國特色）

透過影片顯示兩名機師安全逃生，不過其他網路流傳圖片顯示，墜毁的L15獵鷹高級教練機幾乎全毀。炸裂成碎片散落在農田四周，村民還能輕易撿起飛機殘骸鐵皮。

據公開資料，L15獵鷹是中航二集團下南昌洪都航空設計的高級教練機，可改造為輕型戰鬥機和攻擊機。L15獵鷹由俄羅斯雅科夫列夫設計局公司（Yakovlev）擔任顧問協助開發，是解放軍第一款按照西方標準研製的高級教練機，每架成本為1億元人民幣，換算約4.5億元台幣。