　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

 記者任以芳／綜合報導

大陸網民近日瘋傳一則影片，畫面中有兩名軍人跌坐在田裡，一名是解放軍軍官，另一位疑似是俄羅斯軍人。事後網路社交平台微信及Twitter有內容指出，解放軍一架L15獵鷹高級教練機於23日在河南省商丘虞城縣張集鎮曹樓村墜毁，兩名機師安全。目前大陸軍方沒有任何回應。

▲▼ 解放軍軍機墜毀 。（圖／翻攝 YT中國特色、微信）

▲ 解放軍軍機墜毀，兩名機師跳傘逃生， 其中一人疑似是俄羅斯機師。（圖／翻攝 微信）

據微信及Twitter等大陸網民發布的影片顯示，飛機墜毁在民居附近的農田，附近野草全部燃燒，部分農田被燒成焦土，一度濃煙密佈。畫面中兩名機師疑似跳傘逃生成功，其中一名機師疑為俄羅斯教官。另一名機師受傷躺臥在農田裡，打電話話求救過程北公布。

一開始解放軍機師在電話告知對方「我們正在跟軍中老百姓溝通。」旁邊有村民詢問「你是中國人民解放軍嗎？」該軍人回答「是」，並且提醒拍攝者「不要拍照」。

接著拍攝者指著外籍機師繼續問，「這是誰？」機師回答，「這是我們指導教官。」

村民立刻大聲回應，「喔！中國人，中國軍人！」

▲▼ 解放軍軍機墜毀 。（圖／翻攝 YT中國特色、微信）

▲ 解放軍軍機墜毀河南商丘一處農田。（圖／翻攝 YT中國特色）

透過影片顯示兩名機師安全逃生，不過其他網路流傳圖片顯示，墜毁的L15獵鷹高級教練機幾乎全毀。炸裂成碎片散落在農田四周，村民還能輕易撿起飛機殘骸鐵皮。

據公開資料，L15獵鷹是中航二集團下南昌洪都航空設計的高級教練機，可改造為輕型戰鬥機和攻擊機。L15獵鷹由俄羅斯雅科夫列夫設計局公司（Yakovlev）擔任顧問協助開發，是解放軍第一款按照西方標準研製的高級教練機，每架成本為1億元人民幣，換算約4.5億元台幣。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
悍將大規模異動！　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍
確診了怎麼辦？　醫分享輕症居家「自救5招」
「陳時中迫於地方首長不敢鬆綁」　他曝解封時間點：由不得你！
疫情記者會二度延後「16時30分→18時」　網驚：出大事？
阿公要小三孫女不可婚前性行為！　帶廁所親自示範
快訊／新北今+1861例　居家照護破6千人
快訊／田馥甄演唱會延期！　4場最新時間出爐
快訊／居隔縮短「3+4」上路時間公布？　陳時中18：00說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧波血癌女孩上海確診就醫先拒後收　一早前往醫院又被拒

追求極端「休克」政策　梁建章：別讓過度防疫措施毀掉中國經濟

解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

直擊／北京4天激增逾40例　篩檢站現「超長人龍」大爺嘆沒在怕的

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

美超預期調整貨幣政策　陸前財政部長：高度警惕熱錢從中國撤出

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

寧波血癌女孩上海確診就醫先拒後收　一早前往醫院又被拒

追求極端「休克」政策　梁建章：別讓過度防疫措施毀掉中國經濟

解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

直擊／北京4天激增逾40例　篩檢站現「超長人龍」大爺嘆沒在怕的

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

美超預期調整貨幣政策　陸前財政部長：高度警惕熱錢從中國撤出

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

台股有望跌深反彈？分析師點出觀察指標

監院批華視連日發布不實新聞　監委指造成社會不安要查

往來霧台三地門注意！台24線部分路段未開車頭燈將挨罰

房東限「月底前搬走」李安么子急找房！　李淳當無殼族：不想靠爸

快訊／不公布足跡+1！桃園採重點疫調：避足跡已非防疫策略

謝英士／不及格的地球日獻禮　別讓淨零願景淪為空話

大燈一照！他驚見長髮正妹露「白底黑絲襪」...怨：差點回不了

嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡　明起住宿型長照禁探視　

富邦大規模異動　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍

雲林+14！高中以下游泳課全面暫緩　褒忠鄉小學、幼園停課1週

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

正妹歌手桌邊唱歌遭潑酒！真相逆轉網氣炸

6旬爺摟嫩妹　年輕小伙：我輸在哪

北京超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

上海外送員車禍失血逾1小時　等不到救護車亡

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

車保險桿被「這條線」割裂

上海增51死創單日新高 張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

直擊／北京篩檢站現「超長人龍」

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥 刊文稱：軍不思戰，國之大難

港專家：香港400萬人染疫　已築起免疫屏障

解放軍戰機墜毀河南

北京印發「保障物資通告」

更多熱門

相關新聞

胡錫進：台海真正的爆點或已不遠

胡錫進：台海真正的爆點或已不遠

美國聯邦參議員葛瑞姆近日率團訪台，解放軍東部戰區15日在台海周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，以示警告。對此，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進指出，台海局勢如今山雨欲來風滿樓，真正的爆點或已不遠。

公園45萬天價牡丹被偷走！萬人驚呆朝聖

公園45萬天價牡丹被偷走！萬人驚呆朝聖

失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑求愛被拒索命

失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑求愛被拒索命

東航第二個黑盒子數據存儲單元外觀完好

東航第二個黑盒子數據存儲單元外觀完好

東航波音737廣西遇難 陸國產C919試航取證趕2022年交付

東航波音737廣西遇難 陸國產C919試航取證趕2022年交付

關鍵字：

河南商丘解放軍機墜毀

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面