桃園女爬虎頭山詭異失蹤！一個人「連走4天」到新莊被尋獲

▲監視器清楚拍下，郭姓婦人一路向北走，不知要去何處。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者柯沛辰、游宗樺／桃園報導

桃園一名郭姓婦人23日上午獨自前往虎頭山公園爬山，但下山後音訊全無，竟一路向北，連走4天到新北市新莊。警方調閱上千支監視器，27日在樹林區中正路旁尋獲郭女，通知家屬將人帶回，但由於郭女神情恍惚，究竟這幾天吃什麼果腹，又怎麼會一個人連走4天？後續還要進一步釐清。

桃園警方23日受理緊急協尋，初步發現郭女往新莊方向步行，於125日深夜通報新北市新莊警分局協助。新莊分局獲知後，立即成立專案小組，並展開27小時接力，調閱上千支監視器。

▲郭婦連走4天到新莊。（圖／翻攝自Google Maps）

皇天不負有心人，警方發現，郭女23日下午5點39分出現在桃園龜山區萬壽路一段、24日凌晨徒步出現在新莊中正路街頭，25日晚上7點則步行進入樹林區大安路，27日凌晨2點又出現在中正路騎樓人行道。

線上巡邏警網掌握行蹤後，立即前往中正路查看，果真發現郭女呆坐路旁，因此將人載回派出所休息，並自掏腰包購買麵包，讓郭女暫時果腹，同時通知郭女家屬前來接人。隨後，母女在派出所相互哭泣擁抱，讓一旁員警為之動容。

不過，郭女被尋獲時神情恍惚，初判是迷路所致。至於為何獨自一人連走4天？這些天又是如何解決吃喝？目前尚不得而知。

▼警員自掏腰包，買食物給郭婦果腹。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼母女在派出所相擁而泣。（圖／記者游宗樺翻攝）