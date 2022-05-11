女子發出「12、0」數字後失聯　警一看秒懂：出事了！

▲ 女子發神秘數字「12、0」給同事，員警當機立斷破門 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江一名郭姓女子向同事發出神秘號碼「12」、「0」，對方看得一頭霧水，回撥電話聯繫不上立刻報警。當地派出所員警看到數字，直覺不妙，直奔女子家破門而入，證實真的出事，還好人救回來了。

大陸官媒《央視》報導指出，浙江一名郭姓上班族6日晚間近九點，突然發出兩個神秘數字給同事，分別是「12」、「0」。同事越看越奇怪，多次打電話都找不到人，研判女子獨自在家可能需要幫助，立刻報警。

當地派出所員警看到數字，直覺情況不妙。員警潘樹強馬上在五分鐘內帶隊迅速出動，途中緊急聯繫大陸救援單位120、119。

警方抵達現場後，房東也趕來協助開門，發現房門反鎖，按電鈴、敲門都沒有回應。正當大家找鎖匠來開門時，現場員警大聲喊叫，「怕來不急！最快辦法就是破門！」

▲ 女子倒地昏迷。（圖／翻攝 央視）

幾名員警拿出救援用大斧頭敲壞門鎖，一進去發現真的出事了！郭姓女子族疑欲瓦斯中毒暈倒在廚房，呼吸十分微弱，緊急送醫後生命跡象穩定。

事後郭姓女子清醒後只記得，發現自己意識模糊後，本來要發120、119的訊息給同事幫忙報警，結果直接暈過去。還好員警當機立斷，及時救人成功。

過程中，其中一名黃姓員警手還劃破了都不自覺，事後就醫傷口縫了六針，還好有驚無險，人員平安。