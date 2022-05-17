台南市重大投資2831億元　黃偉哲：專案協助落實投資

▲台南市長黃偉哲，要求積極協調各相關局處，以合乎法規之行政作業，加速排除各項投資障礙，讓廠商放心投資、安心量產，並快速落腳台南。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日召開2022年第四次投資會報，這次列管完成投資案件計4案、44億元投資額，新增12案、100億元投資額，總計目前列管2億元以上重大投資案92案，投資額達2831億元。

會中持續針對各類型投資如工業區、產業園區開發、再生能源、製造業、商業設施、旅館等案件，積極協調各相關局處以合乎法規之行政作業，加速排除各項投資障礙，讓廠商放心投資、安心量產，並快速落腳台南。



黃偉哲市長表示，台南市2019年1月至2022年4月新增1000家投資案，吸引1208億元投資額，創造1984億元產值，新增34083個就業機會，加上台積電5奈米、3奈米廠、聯電、投資台灣三大方案、重大投資案件等，3年來已吸引超過1.8兆元投資，疫情之下，國內、外各企業持續看好本市發展及投資環境，紛紛進駐本市，為本市創造新經濟量能也為市民增加就業機會。



經發局陳凱凌局長表示，本次解除列管案件計4案，如上月甫申請上櫃的液壓與氣壓元件製造大廠的君帆工業、全球知名地磚品牌主要代工製造廠之一的美喆國際公司皆已取得工廠登記證，與完成產業園區報編的關廟埤仔頭工業區，以及取得使照、全球規模最大光儲存媒體薄膜靶材製造廠的光洋應用材料，針對各投資案件，市府團隊利用相關預審作業及聯審機制積極趕辦，以主動積極的態度協助落實投資。



市府持續針對優勢產業之價值鏈缺口，吸引關鍵技術之企業投資本市，帶動產業聚落之蓬勃發展，強化產業競爭力，而便利的聯外交通、陽光普照的氣候帶來充足的綠色能源、接軌國際的教育到豐富的藝文娛樂，以及各項招商措施的支持，不僅使臺南成為近年熱門投資城市，也帶動新一波南漂工作趨勢。歡迎國內外優質廠商到臺南投資。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。