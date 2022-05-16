台南+2608！將成立婦幼專責醫院　提供15張待產床、6歲以下8床

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+2608，並將成立「COVID-19 婦幼專責照護」醫院，照護染疫婦幼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南確診+2608，黃偉哲表示為照護婦幼，台南市將成立「COVID-19 婦幼專責照護」醫院，並由台南市藥師公會理事長吳振名，說明中央配送口服抗病毒藥物流程及相關藥物注意事項。

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市長黃偉哲表示，在COVID-19的疫情下，孕婦跟幼兒是屬於高危險群，為了要讓婦幼獲得更完善的健康保障，市府特別跟成大醫院成立COVID-19婦幼專責病床

衛生局長許以霖指出，台南市16日新增2608名COVID-19本土確診病例，統計至15日，今年累計確診個案24381人，其中6324人已解除隔離，18057人尚在隔離中。

年滿12歲學童如要施打COVID-19疫苗，請透過「台南打疫苗」系統預約接種，施打的時候請攜帶身分證件及健保卡（尚未具身分證者，持健保卡即可；如持身分證，可加速身分驗證），並由家長陪同前往接種。台南市65歲以上長者，及55歲以上具原住民身分者，於5月9日起接種COVID-19疫苗（限1、2、3劑，不限廠牌），可領取家用快篩試劑2劑，請於接種完後3日內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段領取。

對於大眾普遍關心婦幼染疫後的就診安置問題，許以霖說，為了讓確診的孕婦及6歲以下兒童獲得更完善的健康保障，成大醫院將成立「COVID-19 婦幼專責照護」專責病床，提供15張待產床，設置確診母嬰親善照護專區，以及提供8床設為6歲以下兒童重症專責照顧病床。

台南市藥師公會理事長吳振名，向民眾說明服用COVID-19抗病毒口服藥時應注意事項，包括服用Paxlovid時，需評估腎功能、不可磨粉、或泡水服用，並需注意某些心血管疾病、抗癲癇、精神治療、C肝及免疫抑制劑等藥物之交互作用；以及適合使用Paxlovid口服藥對象之條件有12歲以上且體重大於40公斤，並具備65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30、影響免疫功能之疾病等任一重症危險因子。

衛生局也一併宣導，16日中央流行疫情指揮中心頒發新制，為集中醫療資源照顧中重症患者，5月17日開始的以篩代隔措施，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用確診者同住家人。意即打滿3劑的同住家人，得免居隔，但須7天自主防疫；而未打滿3劑的同住家人，仍須執行3天的居家隔離，加4天的自主防疫。而確診者仍維持7天的居家隔離，加7天的自主防疫。