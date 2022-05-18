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大陸 大陸焦點 特派現場

「離滬人龍」虹橋車站外排到高架橋上　黃牛搶票一張加價5倍賣1.5萬

記者魏有德／綜合報導

上海「社會面清零」後逐漸放寬外出政策，不少民眾選擇搭乘火車「離開上海」。上海紅橋車站近日出現離滬人潮，有網友拍下虹橋火車站外的人龍排至車輛引道上，黃牛也將歪腦筋瞄準急欲離開上海的民眾。上海鐵路警察昨（17）日公布，警方已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6名，犯罪嫌疑人均被依法採取刑事強制措施。

▲大陸網友拍下虹橋火車站外排隊的人龍。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友拍下虹橋火車站外排隊的人龍。（圖／翻攝微博）

《新華社》報導，5月13日，上海鐵路公安處「藍盾」小分隊會同虹橋站派出所抓獲倒賣火車票犯罪嫌疑人付某某（男，39歲）和魏某（女，40歲）。經查，付某某加價2200餘元人民幣（約9460元新台幣）倒賣2張火車票，魏某加價3500餘元人民幣（約1.5萬元新台幣）倒賣7張火車票。案件正在進一步辦理中。

▲虹橋火車站人潮。（圖／翻攝中新網）

▲虹橋火車站進站人潮。（圖／翻攝中新網）

此外，也有網友在微博上分享一段前往虹橋火車站排隊人龍的影片。影片中，網友開車前往虹橋站的路上，許多準備進入虹橋車站大廳的民眾穿著全套防護衣，隨身行李則擺在腳邊，一路從大廳排到汽車引道上，看不見頭尾的長長人龍令人震撼。

▲虹橋火車站人潮。（圖／翻攝中新網）

▲搭上高鐵離開上海的民眾在車廂內對外比出開心的手勢。（圖／翻攝中新網）

據了解，上海紅橋火車站自16日起，陸續出現大批旅客形成的「離滬大潮」排隊進站，引起外界關注。陸媒直擊，虹橋火車站候車大廳內17日一早便出現不少旅客在等待驗票上車，很多人皆「全副武裝」將自己包裹得密不通風。

數據顯示，上海虹橋火車站17日開行旅客列車12趟，出發約7000人左右，到達旅客約千人。相較於虹橋站旅客發送量4月中旬單日發送旅客不足千人，隨著上海封控政策放寬，想要離開上海或返回家鄉的民眾劇增。

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