金管會喊自選3+4防疫險要賠　高嘉瑜曝話只說一半：搶藥之亂將至

記者黃翊婷／綜合報導

0+7新制上路，雖然金管會表示，密切接觸者採「3+4」會收到隔離單，保險業者就要理賠。但民進黨立委高嘉瑜17日深夜在臉書PO文開轟，並以「搶藥之亂即將開始」痛批金管會承諾不到1個月就破功，召開相關會議卻沒有結論，還想繼續觀望，而且黃天牧主委話只說一半，「下半段沒說的是『理賠條件是浮動的，由業者決定』。」

▲對於防疫保單之亂，高嘉瑜批金管會還想繼續觀望。（資料照／記者張君豪翻攝）

指揮中心宣布，確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者，可選擇0+7或3+4，卻傳出保險業者認為打3劑疫苗仍自選3+4，就不理賠；對此，金管會17日表示，密切接觸者採3+4會收到隔離單，保險業者就要理賠。

已為該議題連日開砲的立委高嘉瑜17日深夜在臉書PO文，並以「搶藥之亂即將開始，金管會承諾不到1個月就破功」為題，痛批金管會4月19日說輕症居家照護從寬認定、必須理賠，5月11日卻改口要有醫療行為、用藥才理賠，到5月17日召集產險、壽險公會後，又不做結論、不敢公開說明，轉彎成要「經醫生問診，開立輝瑞Paxlovid、默沙東Molnupiravir、清冠一號」才能理賠與住院日額等值的慰問金，「也就是從沒有限定醫療行為、到必須要用藥、到現在還指定只能用3種藥。」

高嘉瑜認為，不到1個月的時間理賠限制越來越嚴格，「金管會當初拍板的輕症居家照護也必須理賠的承諾跟霸氣在哪？」如果這樣都能轉彎，那3+4隔離會理賠的承諾是否可信，壽險、產險業者是否會配合，至少她到目前為止，只看到金管會的一廂情願。

高嘉瑜直言，更離譜的是陳時中說「防疫確實受到保單干擾」、王必勝說「保單意外打亂防疫布金」，若保險公司堅持一定要開立上述3種藥才能理賠，勢必會掀起一波搶藥潮，這對防疫跟醫療又會是另一波衝擊，她真的難以想像金管會17日連會議結論都沒有，甚至想持續神隱觀望，而且黃天牧主委話只說一半，「上半段『符合理賠條件就一定拿得到理賠金』，下半段沒說的是『理賠條件是浮動的，由業者決定』。」

最後，高嘉瑜質疑，如果金管會連輕症居家照護理賠都無法保證，又要怎麼讓保戶相信3+4隔離業者會理賠，「重點是業者就是集體不賠，金管會能怎樣？持續神隱嗎？」