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Rt值變了「將到黃金交叉」　沈政男示警：中南部很快會超過北北基桃

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情昨日（17日）新增6萬5794例，精神科醫師沈政男分析，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉，這是因為北北基桃社交最活躍的人幾乎都染疫了，而中南部還有，若依此趨勢下去，中南部新增病例很快就會超過北北基桃，估計5月28日全台單日確診數就會拉抬到超過10萬例。

南北確診曲線將黃金交叉（圖／沈政男授權提供）

▲確診新增曲線呈現北降南升的趨勢。（圖／沈政男授權提供）

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沈政男在臉書PO文提到，台灣已經連續6天超過6萬例確診，從高屏區與台北區的新增曲線來看，一個正在緩升，另一個正在緩降，之所以會緩升緩降，是因為Rt值被壓低了，而一升一降，代表北部與中南部即將出現黃金交叉，原因在於北北基桃社交最活躍的人幾乎都被感染光了，而中南部還有，如果人流指數還是很高，比較不活躍的人也可能被感染，「北北基桃原本新增占率高達全台八成，現在已降到了六成，就因為北降南升，就要黃金交叉」。

沈政男指出，依照曲線趨勢延續下去，中南部的新增病例很快就會超過北北基桃，並持續上升，估計會在5月28日將全台單日新增拉抬到超過10萬例；至於黑數的部分，雖然黑數可以讓大山變成小山，但不會讓高山變成平原，所以曲線壓平，就是Rt值下降了，而17日中重症新增61例，處於持平狀態，跟確診新增相符，這也代表黑數比例沒有明顯增加。

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站啟用，不少民眾自行前往篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

接著，沈政男提到0+7居隔新制，有人擔心新制會讓疫情擴散，但他認為不會，因為要打滿3劑疫苗才適用，也不能去高風險場所，出門還要快篩，對疫情影響有限，「現在的大勢是，Rt值已經被壓平不少了，那些寬寬緊緊的局部措施，改變不了大局。」一旦大家放鬆防疫，Rt值就會回升，畢竟高峰與緩解時間跟Rt值息息相關，絕無所謂「終究必須六、七成人口染疫」，而且就算疫情緩解，好多人還是脫不下口罩，這能減少不少感染案例，「正常生活，其實是一個動態的概念。」

● 本文獲得沈政男醫師授權。

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