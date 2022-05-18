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「你不怕有報應？」林義傑批政府做半套　他反嗆：這人混不下去了

▲▼超馬好手林義傑 。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Lin 林義傑）

▲林義傑。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Lin 林義傑）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎》，林義傑日前批評政府做半套，根本是「超前搞亂」，看到這麼多家庭正在破碎，「有一天，我想，會有報應。」這樣的說法引發外界兩極反應，團購達人486先生則反嗆林義傑，「你難道不擔心會有報應嗎？」

486先生（陳延昶）在臉書上貼出新聞表示，「我覺得這個人（林義傑）混不太下去了」，可能因為在台灣沒什麼政黨要，所以林義傑就加入中國國民黨。陳延昶認為，林義傑剩餘的價值就是那一點點的名氣，所以現在唯一能做的，就是批判政府。

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▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

「台灣到目前的死亡率低到不可思議！」陳延昶繼續說道，從2019年到現在，全世界有許多國家死了幾萬、幾十萬甚至幾百萬的人，相比之下台灣已經低很多，但是，「假如現在的執政黨是中國國民黨，今天死的人就不止只有這些。」

陳延昶最後也強調，每個人都有自由發表言論的權利，「但是說出這樣子的言論，這位仁兄，你難道不擔心會有報應嗎？」

林義傑的言論引發兩極反應，支持者紛紛直呼「一手好牌打爛了，是與病毒共存亡」、「實話總是最令人無法接受，真相總是最難堪」、「謝謝你道出為人父母的我們，最深切的痛」；不過也有不少網友反酸，「刻薄的話容易說。先進國家動輒幾萬人病亡，指揮中心的努力，你選擇故意忽視」、「真的有因果報應，只是在誰身上還不知道」、「還是去跑步好了」。

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