11天破62萬　醫提「最好隔離政策」：但台灣就倒了

記者陳俊宏／綜合報導

17日新增6萬5794例本土確診，近11天相加飆破62萬例。對此，小兒科醫師林應然表示，其實最好的隔離政策，「就是全台灣人每個人給他一個房間，大家都隔離14天，這樣就解決了，但有辦法嗎？不可能的事情，台灣就倒了，民生經濟就完蛋了。」他認為，政府一定是走向開放，到最後搞不好也不用篩檢，民眾要有警惕心，要好好打疫苗，提升自己免疫力。

指揮中心放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗、快篩陰，可「0+7」免隔離。對此，林應然在《有話好說》節目被問到，從「3+4」（居家隔離3天+4天自主防疫）變0+7，風險會不會大增？他表示，當然風險會稍微增加，因「3+4」第4天快篩陰性就可出門，但快篩一定準嗎？不準啊！正確率可能只有接近7成，頂多到8成，很多人快篩陰可能有病毒在身，只是沒篩到而已。

▼林應然認為，政府一定是走向開放。（圖／記者屠惠剛攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林應然說，現在變「0+7」，很多人快篩陰性，事實上身上有病毒，或者騙你都有可能，但為什麼要實施，「因爲我們一定要走向開放，政府政策一定慢慢在鬆綁，你不可能永遠一直在嚴苛。其實最好的隔離政策，就是全台灣人每個人給他一個房間，大家都隔離14天，這樣就解決了，有辦法嗎？不可能的事情，台灣就倒了，民生經濟就完蛋了，大家就不用做事了。」

林應然指出，現在那麼多確診者加上隔離者，誰有辦法去管控，「我想民眾要有一個警惕心，政府一定是走向開放，你要好好打疫苗，提升自己免疫力，不要期待說政府都把個案隔離得好好的，你都很乾淨、不會接觸到，你不可能接觸不到病毒。」

林應然提到，美國首席防疫專家佛奇也說，到最後每個美國人大概都要感染到，除非你住在荒郊野外，都不跟人家接觸。他認為，人是社會性動物，不可能不跟人接觸，且病毒不會消失。

「政府到最後搞不好連篩都不用篩」，林應然表示，「你看英國、北歐國家，它哪管你這麼多，現在就開放啦，你感染就感染，你覺得很不舒服就待在家裡，就像流感」，Omicron雖沒辦法講說就像流感一樣這麼輕，但說實在也接近了，99.79%幾乎都是輕症或無症狀，「其實我不太認為它比流感更嚴重」。

▼指揮中心放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗、快篩陰，可「0+7」免隔離。（圖／指揮中心提供）

