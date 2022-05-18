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小兒科醫教唾液快篩操作！提醒「3種情況使用」比戳鼻子準

▲▼小兒科醫教唾液快篩操作！提醒「3種情況」使用比戳鼻子準。（圖／翻攝臭寶爸-兒科陳敬倫醫師）

▲陳敬倫醫師示範唾液快篩操作。（圖／翻攝臭寶爸-兒科陳敬倫醫師）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情延燒影響，快篩試劑需求居高不下，近日也開放唾液快篩供民眾選擇。小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫接獲許多父母詢問，拍攝了唾液快篩的教學，表示在3種情況之下，唾液快篩會戳鼻子新冠快篩還要準確。

陳敬倫醫師在個人粉專發文表示，唾液快篩適用2歲以上，可以配合漱口、吐口水的兒童及成人。理論上來說，戳鼻子的新冠快篩試劑準確度會比唾液快篩高，但前提是有正確操作

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他列舉3種情況表示，若民眾不敢自己戳鼻子檢體採取不夠，或是年幼的孩子難以配合，出現上述3種情況的話，唾液快篩會是更好的選擇，反而快篩結果會比較準確，「如果持續有症狀，但檢測為陰性，可能病毒量還不夠，可以間隔1~2天再做一次會更準確喔！」

▲▼小兒科醫教唾液快篩操作！提醒「3種情況」使用比戳鼻子準。（圖／翻攝臭寶爸-兒科陳敬倫醫師）

▲▼陳敬倫醫師舉出3種情況用唾液快篩比較好。（圖／翻攝臭寶爸-兒科陳敬倫醫師）

▲▼小兒科醫教唾液快篩操作！提醒「3種情況」使用比戳鼻子準。（圖／翻攝臭寶爸-兒科陳敬倫醫師）

據悉，福吉美唾液快篩的操作說明，收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。採樣時，持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。

將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。記得在滴入檢體時，3滴即可，過多恐影響判讀結果，計時15分鐘則可得知。

▼唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）

▲▼唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）

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