快訊／加強防疫！柯文哲拍板：北市國小、國中、高中「下週遠距上課」

記者袁茵／台北報導

面對疫情即將迎來高峰，台北市政府18日開會討論中小學線上教學政策，下午傳出「鼓勵」國小、國七、國八和高一生於5月23日至5月27日辦理遠距教學；國九、高三則於5月23日起遠距教學至畢業典禮前一天。不過，台北市長柯文哲於防疫記者會宣布，台北市不分公私立的國小、國中與高中職，自5月23日起至5月27日全面線上上課。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，針對校園防疫部分，柯文哲說明，最近一直有大家討論學校要不要停課，事實上是這樣，因為目前中央規定一個同班同學確診，不論九宮格、其他同學嚇到自動不來，或是放假3天至7天，事實真相是目前台北市請防疫假學生為1萬9013人，曾有超過2.4萬人單日請防疫假，其中以國小為最多。

柯文哲指出，現在面臨考試將至，加上中央估計的洪峰在下週到來，加上恐有黑數，「既然實務上請防疫假學生2萬人，乾脆這樣，下週國小、國中、高中實施遠距教學，有需要到學校來就來，考試還是可以返校實體辦理，5月23日至5月27日進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。」

另外，柯文哲提及，國九、高三生部分，從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，有需要回到學校再回來。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市府提供）