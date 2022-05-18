全台確診地圖「剩2縣市守千例內」　累計飆破95萬！新北33萬最多

▲今日新增確診數超過8萬例，全台累計確診數也飆破95萬例。（圖／翻攝自疾管署，點圖可放大）

網搜小組／黃品臻報導

今（18）日國內新增8萬5310例本土個案、新增41死，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過3.3萬例。另指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今針對地區醫院採「就地收治」直接收治一事也提出後續說明。

今日新增8萬5310例本土病例，全國22縣市均有病例，分別是新北市27,230例、臺北市12,069例、桃園市9,658例、高雄市6,805例、臺中市6,770例、臺南市4,130例、基隆市2,428例、新竹縣2,301例、屏東縣2,105例、彰化縣2,035例、宜蘭縣1,936例、花蓮縣1,611例、新竹市1,287例、苗栗縣1,134例、雲林縣927例、南投縣705例、臺東縣699例、嘉義縣646例、嘉義市464例、澎湖縣201例、金門縣160例、連江縣9例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有95萬4693人染疫，其中台北市、新北市、桃園市均超過14萬例（見下列紅字），僅剩金門縣、連江縣守在千例之內（見下列藍字）。

深咖啡色：有6縣市

基隆市3萬3865例

台北市15萬9206例

新北市33萬8752例

桃園市14萬3056例

台中市5萬7547例

高雄市5萬2200例

次深褐色：有5縣市

新竹縣2萬0889例

屏東縣1萬5155例

台南市3萬1044例

宜蘭縣2萬0422例

花蓮縣1萬6370例

橘色：有5縣市

新竹市1萬2144例

苗栗縣9614例

彰化縣1萬4761例

雲林縣8475例

南投縣5566例

淡橙色：有5縣市

台東縣5079例

嘉義縣4927例

嘉義市3351例

澎湖縣1147例

金門縣923例

淡黃色：有1縣市

連江縣200例

另外，衛福部先前曾提出，未來若有住院患者後續確診，擬地區醫院採「就地收治」方式直接收治。羅一鈞對此提出說明，相關配套目前討論已經告一段落，會把SOP研擬出爐讓醫院執行，讓醫院端可就人力排班及病房動線、規畫硬體等，進行前置作業。