LIVE／0+7上路首日「新北+18400」　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增6萬5794例例本土個案，新北市1萬8400例、桃園市1萬184例、台北市9772例、高雄市4979例、台中市4770例、台南市2844例。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

今天是0+7上路首日，侯友宜上午受訪時表示，他呼籲中央要提醒民眾，打滿三劑疫苗免居隔，不是就什麼都不管理，仍有限制行為，包括非必要仍不得出門、以居家辦公為優先等。

侯友宜表示，0+7居隔轉型政策推動勢必要走，最重要精神是將被動管理轉為自我防疫，要相信民眾，但當初新北提出的草案是要有限制行為，以居家辦公優先、非必要不得出門，出門需快篩陰性，且不能搭大眾運輸工具、參加人潮眾多聚會、進餐廳用餐等，也會列出高風險地區加以限制，不是什麼都能做。

有專家認為放寬0+7可能導致確診數飆升，侯友宜說，新北對這項政策仍有提出原則性規範，原則上仍是盡量待在家，不是想出門就出門，真有需要出門也要嚴格遵守規範、戴好口罩，也希望中央要有所提醒，不是自主防疫就什麼都不管理，從被動化主動還是有「管理」二字，相信國人都會做到。

針對0+7政策要如何分配快篩試劑？侯友宜也說，快篩試劑都是由中央徵用，還是提醒民眾自主防疫期間非必要不要出門，快篩是真的有需求才發，相信中央有盤算數量。