「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單。新北市長侯友宜今（17）日在記者會上表示，中央法傳系統「要嘛就是卡，要嘛就是當」，他呼籲中央儘速改善法傳系統，「趕快，不要再拖了！」

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，目前接受民眾最多的抱怨，「要嘛就是卡，要嘛就是當」，他為此打了無數次電話給衛福部長陳時中，法傳系統去年就遇到校正回歸問題，不斷反映，至今還是卡卡的，造成許多民眾確診等了3天後才得到居家照護資源。

侯友宜說，去年到現在，反應三、四週，中央做的改善非常有限，民眾經常3、4天後，甚至更久，現在已經邁向智慧化的科技，但講這麼久，中央還是沒改善問題，「趕快，不要再拖了！」

侯友宜也表示，新北今新增18,400人採檢陽性，居家照護執行中119,168人，居家隔離列管數43,935人；對於確診下降，居隔人數卻比昨日暴增2萬人，他也透露，就是中央法傳通報系統不穩定所導致。

根據鏡週刊報導，目前民眾無論是透過PCR採檢確診，或快篩陽的三類對象經由醫師視訊判定確診，都有一段等待期，許多人即便已從「健保快易通」App看到自己篩檢結果陽性，卻遲遲等不到地方衛生局的確診隔離通知，於是紛紛打電話塞爆中央或地方防疫專線，又因為電話打不通而更加焦慮。

知情官員不諱言，目前確診通報流程，中央與地方有系統處理的空窗期，當PCR採檢或快篩視同確診的健保卡資料上傳疾管署後台，民眾已可從健保快易通App得知自己陽性，然而，地方政府認定確診、開立隔離通知單的依據卻是法定傳染病通報系統，疾管署在收到採檢或醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法傳系統，因而產生時間差，即民眾明明已從App得知篩檢結果陽性，地方政府卻還抓不到法傳系統資料，無法及時通知確診者，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動，而埋下民怨。