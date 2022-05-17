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中央「拖21天」宣布0+7　侯友宜：打滿3劑並非完全放風

記者徐政璿／台北報導

指揮中心指揮官陳時中16日宣布，17日零時起調整確診者「同住家人」的居家隔離政策，針對完成三劑疫苗接種者，得以免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。新北市長侯友宜下午在記者會上指出，新北於4月26日將居隔轉型草案（0+7）送中央，21天後中央終於跟進，但他也坦言「拖21天太長了」。

▲新北率先成立「防疫派遣中心」 侯友宜慰問執勤同仁辛勞。（圖／新北市消防局提供）

▲新北率先成立「防疫派遣中心」 侯友宜慰問執勤同仁辛勞。（圖／新北市消防局提供）

侯友宜17日上午受訪進一步表示，他呼籲中央要提醒民眾，打滿三劑疫苗免居隔，不是就什麼都不管理，仍有限制行為，包括非必要仍不得出門、以居家辦公為優先等。

侯友宜表示，0+7居隔轉型政策推動勢必要走，最重要精神是將被動管理轉為自我防疫，要相信民眾，但當初新北提出的草案是要有限制行為，以居家辦公優先、非必要不得出門，出門需快篩陰性，且不能搭大眾運輸工具、參加人潮眾多聚會、進餐廳用餐等，也會列出高風險地區加以限制，不是什麼都能做。

有專家認為放寬0+7可能導致確診數飆升，侯友宜說，新北對這項政策仍有提出原則性規範，原則上仍是盡量待在家，不是想出門就出門，真有需要出門也要嚴格遵守規範、戴好口罩，也希望中央要有所提醒，不是自主防疫就什麼都不管理，從被動化主動還是有「管理」二字，相信國人都會做到。

針對0+7政策要如何分配快篩試劑？侯友宜也說，快篩試劑都是由中央徵用，還是提醒民眾自主防疫期間非必要不要出門，快篩是真的有需求才發，相信中央有盤算數量。

▼新北率先提出居家轉型計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情記者會0516。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情記者會0516。（圖／新北市府提供）

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