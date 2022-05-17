快訊／新北確診下降「居隔卻暴增2萬」　侯友宜爆：中央法傳系統不穩定

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增6萬5794例例本土個案。新北市長侯友宜15時召開記者會，他表示，新北今新增18,400人採檢陽性，居家照護執行中119,168人，居家隔離列管數43,935人；對於確診下降，居隔人數卻比昨日暴增2萬人，他透露，是中央法傳通報系統不穩定所導致。

根據鏡週刊報導，目前民眾無論是透過PCR採檢確診，或快篩陽的三類對象經由醫師視訊判定確診，都有一段等待期，許多人即便已從「健保快易通」App看到自己篩檢結果陽性，卻遲遲等不到地方衛生局的確診隔離通知，於是紛紛打電話塞爆中央或地方防疫專線，又因為電話打不通而更加焦慮。

知情官員不諱言，目前確診通報流程，中央與地方有系統處理的空窗期，當PCR採檢或快篩視同確診的健保卡資料上傳疾管署後台，民眾已可從健保快易通App得知自己陽性，然而，地方政府認定確診、開立隔離通知單的依據卻是法定傳染病通報系統，疾管署在收到採檢或醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法傳系統，因而產生時間差，即民眾明明已從App得知篩檢結果陽性，地方政府卻還抓不到法傳系統資料，無法及時通知確診者，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動，而埋下民怨。

針對0+7上路，侯友宜下午也在記者會上表示，0+7居隔轉型政策推動勢必要走，最重要精神是將被動管理轉為自我防疫，要相信民眾，但當初新北提出的草案是要有限制行為，以居家辦公優先、非必要不得出門，出門需快篩陰性，且不能搭大眾運輸工具、參加人潮眾多聚會、進餐廳用餐等，也會列出高風險地區加以限制，不是什麼都能做。

對於新北今天的確診數下降，居隔人數卻比昨天暴增2萬人，幾乎是一倍的數字，侯友宜也直接把砲口對準中央，他表示，這是中央法傳系統不穩定所導致。

▲新北疫情記者會0517。（圖／新北市府提供，下同，點圖放大）

