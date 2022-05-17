台北醫院祭新措施「PCR採檢人龍消失」　王必勝：非我一人功勞

▲部立台北醫院增線後，16日、17日篩檢排隊人龍明顯減少。（圖／讀者提供）



文／中央社

最近各篩檢站及急診PCR採檢爆量，衛福部台北醫院今天新措施增加採檢路線、強化分流、綠色通道並備妥藥物，快速消化排隊人潮，新北市副市長劉和然和衛福部醫福會執行長王必勝說，這是協調、集思廣益的結果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，民眾採檢需求大增，台北市、新北市、基隆市及桃園市近日加開9處大型篩檢站，緩解醫院採檢量能。

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下午在新北市疫情記者會上，有記者詢問傳出是衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長王必勝出手，今天讓衛福部台北醫院篩檢的排隊人潮大幅減少。

新北市衛生局長陳潤秋回應說，衛福部台北醫院從去年開始，持續設社區篩檢站，因最近排隊的隊伍很長，醫院特別改變方式，從今天開始改採網路預約，只留少數現場號給65歲以上長者。

▲原先部立台北醫院外出現大批人龍排隊等PCR採檢。（圖／讀者提供）



新北市副市長劉和然表示，防疫期間對各界意見，市府都虛心接受，屬地方權限可立即改善者，一定會馬上改善調整，若事涉中央就會反映給中央，希望各界的評論不要讓第一線醫護人員感受不好，甚至惡意操作，會打擊第一線士氣。

王必勝晚間接受記者電話聯訪時表示，身為部立醫院的主管機關，一向都以民眾為第一出發點，希望在服務量不減少、避免民眾排隊、現場民眾都能完成篩檢的3大前提下思考採檢策略。

他說，無論是改為線上預約、增加採檢量、增加分流動線，都是昨天和台北醫院院長、醫療團隊徵詢第一線醫護後集思廣益結果，他從未強調是他一人的功勞，傳出新北市認為他刻意打擊第一線醫護，他感到相當困惑。

▲衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）



王必勝說，新莊和周邊地區這麼多人有採檢需要，部立醫院盡力協助讓流程、讓民眾不要風吹日曬雨淋，難道不對嗎？在現場排隊等待不僅增加感染風險，也可能因採檢量能有限，排了半天還是白等一場。

王必勝說，他不只要思考台北醫院的採檢流程，還有部立桃園醫院、基隆醫院的採檢流程與採檢動線，為的就是讓民眾不要排隊這麼辛苦；自認疫情發生以來，他一直和第一線醫護站在一起，相信「社會自有公評」。

王必勝也在臉書發文指出，昨天團隊討論後，決定將衛福部台北醫院PCR採檢報到增為4線、增設2條機動採檢線路；同時採用走動式管理，由工作人員對排隊民眾做分流，引導按照約定時間前來，今天實施後排隊人潮明顯減少，等候時間趨於合理。

▲先前台北醫院PCR採檢排隊人潮引發民怨。（資料照片／記者許靖騏攝）



衛福部台北醫院的PCR篩檢站，5月1日至16日共檢驗2.6萬人，最近一週平均每天採檢2000多人。王必勝說，先前PCR爽約率高達50％，所以開放現場民眾，確保醫院在可負荷情況下儘量服務，如今爽約率已降至約20％，並機動將當天爽約名額加到下午、晚上的預約名額。

除此之外，衛福部台北醫院也設有協助確診者看診、領藥的急門診，王必勝說，症狀治療藥物已事先備好、裝好，有效加快看診領藥流程，昨天針對65歲以上個案開設綠色通道並直接給予口服抗病毒藥；兒童綠色通道則有2到3名專科醫師常駐看診，快速消化排隊隊伍。

另外，新北市長侯友宜下午在疫情說明會中，也比較中央流行疫情指揮中心公布的居家隔離0+7方案、新北4月26日向中央提出試辦居家隔離轉型的草案，他說，新北版提供7天自主防疫、自我健康監測，是有條件的，不是完全不管。