0劑疫苗確診「4天後康復」　他怨：沒打被公審！網1關鍵戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然政府、醫護不斷呼籲接種疫苗，但對於是否能抵擋中重症與死亡，外界一直爭論不休。一名網友昨透露，自己打0劑疫苗確診，但4天後就痊癒了，不禁怨喊「不懂沒打疫苗為何要被公審？」而此番話也再掀論戰。

網友在Dcard發文，透露自己染疫後的情況，「第一天沒有咳嗽只是流鼻涕，第二天有點低燒，第三天好轉，第四天無症狀後去再做PCR，全程沒吃藥。」

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▲原po連1劑疫苗都沒打過。（圖／翻攝自Dcard）

他直言，「自從爆量確診後，大家就在公審沒打疫苗的人，各種數據不是都顯示，就算你打三劑疫苗，一樣會有症狀甚至是中重症嗎？現在台灣打疫苗重症感染的還比沒打疫苗的多，我就問民主國家為什麼要強迫打疫苗？健身房要打、公司也規定要打，看到公司那些打三劑確診，10天還沒康復的真擔憂，也替打疫苗死亡的那幾千人感到婉惜，不懂數千人死亡，然後公審那幾10位沒打疫苗的是怎樣？」

一席話引起熱論，不少網友回應，「個案就當心得看看就好」、「兩歲小孩發燒過世，怎麼沒看你出來說話」、「自己沒事講的好像沒打疫苗無敵了，怪不得人笑共存仔」、「台灣未接種疫苗的人只佔1成5，但中重症卻佔了一半以上，你跟我說打疫苗沒用？」

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▼他4天後康復。（圖／翻攝自Dcard）