防疫保單之亂！陳世軒批指揮中心兩面手法　「 民眾不該被當韭菜」

▲新莊區市議員擬參選人陳世軒。（圖／翻攝陳世軒臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

指揮中心宣佈17日起實施「0+7」居家隔離新制，卻也引發防疫保單之亂，對此，新北議員參選人陳世軒批評，指揮中心根本是在玩兩面手法，一方面砸大錢拍廣告安撫民眾保險公司會理賠，一方面又取消居家隔離政策，導致民眾根本拿不到理賠，「 防疫政策朝令夕改，民眾不該被當韭菜！」

指揮中心實施「0+7」居家隔離新制，確診者同住家人如打滿三劑疫苗，且快篩陰性，即可免隔離，採7天自主防疫，形同解禁親密接觸者居家隔離管制。對於防疫保單如何理賠。金管會保險局產險監理組長陳清源17日接受媒體提問，被問及「0+7」如何理賠，他解釋，金管會已經請公會整理未來理賠需要什麼樣的文件，並向外說明，這樣民眾申請理賠才有依據，也不會產生信任的問題。

陳清源說明，目前符合衛福部的「0+7」要件，必須要打3劑以上、陰性、自主管理才可以外出；但是如果未滿3劑就不符合要件，所以民眾申請還是要看疾管署居家隔離通知的方式如何。對此，陳世軒指出，倉促上路的防疫指引，不僅和前陣子倉促「共存」的政策如出一徹，更將加劇近期的「防疫保單」之亂。

陳世軒批評，指揮中心根本是在玩兩面手法，一方面砸大錢拍廣告安撫民眾保險公司會理賠，一方面又取消居家隔離政策，導致民眾根本拿不到理賠。國內共約12家產險公司推出防疫保單，有效保單總數約600萬件，多數保單理賠內容不外乎「確診、居家隔離」等條件，現在居家隔離政策被取消，民眾等於少了一個理賠項目，「這個防疫保單，根本是確保民眾『穩賠不賺』。」

陳世軒呼籲，各家產險業者平時從台灣人民賺取了龐大的保費利潤，是時候展現保險業的道德情操了，將防疫保單的部分保費退還給民眾，因為居家隔離的理賠項目已成為防疫保單中穩賺不賠的項目，業者不該抱著自己有利的部分默不作聲，而要理賠時才提出層層嚴苛的條件，「此時相互退讓，與台灣社會共同團結度過疫情，才是企業對國家應有的社會責任與高度。」