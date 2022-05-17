王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

▲台北醫院公告，自17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊。（圖／翻攝台北醫院網站）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，民眾連日來在醫院外採檢的畫面屢見不鮮，傳出衛福部醫福會執行長王必勝出手，讓台北醫院篩檢今日的排隊人潮已大幅減少。不過，媒體人朱凱翔透過臉書「不演了新聞台」貼出醫院公告指出，台北醫院公告今（17）日起「不接受現場排隊」，諷刺綠營在搞認知作戰。

根據台北醫院公告，自5月17日，為避免排隊久候及分流動線，社區篩檢站改路掛號預約制，且需出示健保卡及家用篩陽性盒，不接受一般民眾（65歲以下）現場排隊，無快篩陽性者，請勿預約。為體諒65歲以上長輩預約不便，現場僅提供65歲以上長輩及行動不便者，現場優先排隊服務。

王必勝近日爭議連連，14日批雙北叫不動大醫院，讓雙北首長動怒，如今更傳出王必勝炮打雙北是為了立戰功，以爭取衛福部長大位。對此，新北市長侯友宜今上午受訪時僅表示，「顧好新北市市民，這是我最重要的事情」。

台北市長柯文哲16日則在記者會上直言，王必勝觀錯誤，醫療事業有特殊性、是救人，不是做生意要吃飯、搏感情，「這不是唯利是圖的商業」。

▼台北醫院公告，自17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊。（圖／讀者提供）