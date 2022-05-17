　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

▲▼台北醫院公告，自17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊。（圖／翻攝台北醫院網站）

▲台北醫院公告，自17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊。（圖／翻攝台北醫院網站）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，民眾連日來在醫院外採檢的畫面屢見不鮮，傳出衛福部醫福會執行長王必勝出手，讓台北醫院篩檢今日的排隊人潮已大幅減少。不過，媒體人朱凱翔透過臉書「不演了新聞台」貼出醫院公告指出，台北醫院公告今（17）日起「不接受現場排隊」，諷刺綠營在搞認知作戰。

根據台北醫院公告，自5月17日，為避免排隊久候及分流動線，社區篩檢站改路掛號預約制，且需出示健保卡及家用篩陽性盒，不接受一般民眾（65歲以下）現場排隊，無快篩陽性者，請勿預約。為體諒65歲以上長輩預約不便，現場僅提供65歲以上長輩及行動不便者，現場優先排隊服務。

王必勝近日爭議連連，14日批雙北叫不動大醫院，讓雙北首長動怒，如今更傳出王必勝炮打雙北是為了立戰功，以爭取衛福部長大位。對此，新北市長侯友宜今上午受訪時僅表示，「顧好新北市市民，這是我最重要的事情」。

台北市長柯文哲16日則在記者會上直言，王必勝觀錯誤，醫療事業有特殊性、是救人，不是做生意要吃飯、搏感情，「這不是唯利是圖的商業」。

▼台北醫院公告，自17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊。（圖／讀者提供）

▲▼部立台北醫院增線後，16日、17日篩檢排隊人龍明顯減少。（圖／讀者提供）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會殺手學霸背景曝光！　列名台中一中校友會連絡人
「全家剩我沒確診」釣出過來人曝2神物拚了：家人陸續解隔
教會槍手疑曾「任教台灣4所大學」！　校方回應了
快訊／王家梁確診！　許維恩被迫中止取卵哭了
連5天破6萬！　醫揭2原因示警：要暴衝了
快訊／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍！　蛇蠍情侶一審逃死
快訊／「拒重複投保」惹議　金管會：已承保不能拒絕理賠
王必勝出手讓排隊人龍消失？　他挖出「醫院公告」真相
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

快訊／有人護航富邦？高嘉瑜曝金管會包庇史　產險竟超收13萬保戶2千萬

歐盟挺台參與WHO　外交部感謝：持續深化台歐合作

波蘭經濟發展部政次率團訪台　外交部：強化台波經貿科技交流

美國長老教會爆槍擊事件　蘇貞昌：與美方密切合作保護僑民

棄權《威權時期回復條例》關鍵條文　賴品妤：受難者權益七折八扣

多家保險「拒重複投保」惹議　金管會：已經承保不能拒絕理賠

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

王必勝炮打雙北搶衛福部長大位？　侯友宜：我顧好新北市民

蔡英文就職總統將滿六週年　時力黨團：安居樂業夢裡相見

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

快訊／有人護航富邦？高嘉瑜曝金管會包庇史　產險竟超收13萬保戶2千萬

歐盟挺台參與WHO　外交部感謝：持續深化台歐合作

波蘭經濟發展部政次率團訪台　外交部：強化台波經貿科技交流

美國長老教會爆槍擊事件　蘇貞昌：與美方密切合作保護僑民

棄權《威權時期回復條例》關鍵條文　賴品妤：受難者權益七折八扣

多家保險「拒重複投保」惹議　金管會：已經承保不能拒絕理賠

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

王必勝炮打雙北搶衛福部長大位？　侯友宜：我顧好新北市民

蔡英文就職總統將滿六週年　時力黨團：安居樂業夢裡相見

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

柏賈爾茲有意延長續約　美媒：紅襪戰績若不反彈恐成交易籌碼

向網路巨擘收費》顏廷棟／採取網路治理模式　數位平台與媒體共榮發展

22歲李庚希自認很愛錢　《雪中悍刀行》邱心志公主抱喊：比打球還累

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

中職再傳疫情　樂天桃猿二軍2球員1教練快篩陽

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

有車為王！二手車變貴、1-3月過戶數增　這類中古車最搶手

方振宇目標世錦賽奪首牌　陳亮達東京帕運學到很多更有自信

剛墮胎就急奔摩鐵會情郎！人妻被抓姦竟哭窮　名下財產曝光臉腫了

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

還沒收到確診關懷包？北市15日已取消發放

多家保險「拒重複投保」惹議　金管會：已承保不能拒理賠

快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　高嘉瑜轟黃天牧散播假消息

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神：真的可悲

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者死亡賠1200萬

中國和統會理事周文偉「政治動機」槍殺台灣人　

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

王美花踩空送台大惹議　柯這樣說

更多熱門

相關新聞

王必勝炮打雙北搶衛福部長大位？侯友宜回應了

王必勝炮打雙北搶衛福部長大位？侯友宜回應了

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，讓雙北首長動怒。現在更外傳王必勝炮打雙北是為了立戰功，以爭取衛福部長大位，對此，新北市長侯友宜今（17）日並未做出明顯回應，僅表示，「顧好新北市市民，這是我最重要的事情」。

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

王必勝稱雙北叫不動醫院！陳其邁回應了

王必勝稱雙北叫不動醫院！陳其邁回應了

王必勝解釋「雙北叫不動醫院」：沒專指哪個縣市

王必勝解釋「雙北叫不動醫院」：沒專指哪個縣市

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！急採檢226人

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！急採檢226人

關鍵字：

王必勝台北醫院不演了新聞台

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面