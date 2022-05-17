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最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

▲▼斯里蘭卡最後一天供應汽油，車主大排長龍等加油。（圖／路透）

▲斯里蘭卡最後一天供應汽油，車主大排長龍等加油。（圖／路透，下同）

記者林彥臣／綜合報導

剛上任不到一周的斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）16日表示，國家的汽油供應只剩最後一天，接下來的幾個月，將會是生活最艱困的時期，請民眾做好準備，做出一些犧牲，面對這個時期的挑戰。消息宣布後，引發民眾恐慌，加油站大排長龍，都是等著加油的車主。

根據《路透社》報導，12日才上任的總理威克瑞米辛赫表示，斯里蘭卡迫切需要7500萬美元的外匯，來支付必需品進口，目前汽油只剩1天的庫存，「我們必須做好準備，做出一些犧牲，面對這一時期的挑戰」。

總理補充說， 使用印度信貸額度的兩批汽油和兩批柴油，可以在未來幾天內提供緩解，但斯里蘭卡也面臨 14 種基本藥物的短缺。

▲▼斯里蘭卡最後一天供應汽油，車主大排長龍等加油。（圖／路透）

在斯里蘭卡的商業之都可倫坡，市內最受歡迎的交通工具嘟嘟車（Auto rickshaw）排起了常常的隊伍等待加油，其中一位司機表示，「已經排了將近7個小時的隊」。

受到 COVID-19 大流行、油價上漲以及民粹主義減稅造成的影響，導致斯里蘭卡正處於自 1948 年獨立以來空前的危機之中，中國和印度也正在該國爭奪影響力。

▲▼斯里蘭卡最後一天供應汽油，車主大排長龍等加油。（圖／路透）

長期的外匯短缺導致通貨膨脹猖獗，藥品、燃料和其他必需品短缺，成千上萬的人走上街頭抗議。

電力部長已經要求民眾，接下來的3天不要排隊或加油，先等下一批汽柴油，配送到全國1190個加油站。

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