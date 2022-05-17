　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大熱天機車沒油牽車滿頭大汗　男急中生智秒脫困

▲枋寮警分局楓港派出所警員簡銘嘉協助潘男購買汽油 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局楓港派出所警員簡銘嘉協助潘男購買汽油 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉潘姓男子騎機車到恆春辦事，回程以為油料夠回到枋山鄉楓港加油站，不料，半途就用盡，機車「罷工」，由於天氣炎熱，牽車走路，坡度落差大，全身是汗，求助枋寮警方，警方獲報趕往協助購買汽油，讓他頻頻感謝。

枋寮警分局楓港派出所警員簡銘嘉日前擔服備勤勤務時，接獲一名潘姓男子報案，表示機車油料耗盡不知該如何是好，故尋求警方協助，警方獲報後立即前往查看。

經了解，潘姓男子稱上午有事情要辦，從枋寮南下前往恆春。於返程時雖然有觀察到機車油箱即將告罄，原以為可以撐到楓港加油站，不料於半路上已汽油用盡，導致機車「罷工」，當日中午氣溫炎熱，機車拋錨地點亦無民宅可以救援，路況起伏坡度甚大，不知如何是好，趕緊求助警方。

警方了解後協助他到附近加油站購買汽油，車輛添加油料後順利發動，他離開前一再對於警方熱忱與服務關懷表達感謝。

枋寮警分局長黃政龍讚許楓港所同仁積極熱心為民服務精神，足為同仁表率。亦呼籲民眾，行車前應檢視車輛、油料以及輪胎胎紋等狀況，倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110報案專線報警協助，警方將會儘速派員到場協助。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
LIVE／北市＋9772　柯文哲視察台大防疫急門診
仍有望領保險理賠！指揮中心：打3劑可選3+4　系統會開立隔離
他遭「腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣
居隔單大塞車「遲遲沒收到通知」　陳時中：會補發證明書
快訊／餅總確診！　陳鏞基、施冠宇快篩陽性
快訊／美CDC更新旅遊警示　台灣列入「最高風險等級」
醫憂0+7鬆綁「疫情恐暴衝」　陳時中：政策再改可能性不高
打完三劑可選0+7！　回報系統「這欄沒勾就是3+4」
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫愛賭又菸酒不離身！1原因她不忍了　硬起來喊離：別在我戶口上

認識3周狂借6位數！小護士戀麻醉科醫　真實收入曝光...她超傻眼

想見援交妹「買遊戲點數」遭詐33萬　高雄男提告求償吞敗

獨／「洗衣粉哥」失聯205天尋獲遺體　救難隊送他回家現場畫面曝

大熱天機車沒油牽車滿頭大汗　男急中生智秒脫困

快訊／國三北上122K火燒車！濃黑煙阻視線　車流回堵約5公里

桃園9歲童橫越馬路連遭2機車擦撞　多處擦挫傷飽受驚嚇

買1個便當「掃走2排湯碗2把筷子」　網譏：買蔥送花椰菜嗎

蛋糕塑料刀包報紙搶超商！汐上男劫走9200元　半小時後落網

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

夫愛賭又菸酒不離身！1原因她不忍了　硬起來喊離：別在我戶口上

認識3周狂借6位數！小護士戀麻醉科醫　真實收入曝光...她超傻眼

想見援交妹「買遊戲點數」遭詐33萬　高雄男提告求償吞敗

獨／「洗衣粉哥」失聯205天尋獲遺體　救難隊送他回家現場畫面曝

大熱天機車沒油牽車滿頭大汗　男急中生智秒脫困

快訊／國三北上122K火燒車！濃黑煙阻視線　車流回堵約5公里

桃園9歲童橫越馬路連遭2機車擦撞　多處擦挫傷飽受驚嚇

買1個便當「掃走2排湯碗2把筷子」　網譏：買蔥送花椰菜嗎

蛋糕塑料刀包報紙搶超商！汐上男劫走9200元　半小時後落網

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

大勢男神低調行善10年「為孩童整理物資」　育幼院：美談製造機

林姿妙組防疫宜蘭隊！號召不在職護理人員　每小時200元以上補貼

研究：兒童不明肝炎「新冠可能是根源」　全球增至450例12童喪命

7月起自備飲料杯可享5元以上折扣　優惠又環保

海巡署南部分署+屏東大仁科技大學　推動琉球海洋驛站認養

6歲聰明娃走失　機靈說出幼兒園、班級名...警火速助返家

竹市+1124！累計10877名案例　18日起社區篩檢站僅限「快篩陽」

【英語多益通】日圓大貶將迎來6月旅遊潮　升值貶值英文怎麼說？

LIVE／北市＋9772！柯文哲視察台大防疫急門診　明啟用「日篩800人」

快訊／新北確診下降「居隔卻暴增2萬」　侯友宜：中央法傳系統不穩定

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

社會熱門新聞

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

瑪莎拉蒂3煞翻供不認罪　男大生6/27出庭控訴

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

麵包店疑與鄰居起糾紛　遭2黑衣人1天砸店2次

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診

即／恐怖傷肺氯化氫外洩　高港79號碼頭貨櫃翻

9月大女娃爬前座　母開快速道路嚇壞了

魚丁糸爭「蘇打綠」商標又輸　這句話很關鍵

通緝犯進基隆看守所　突身體不適送醫不治

即／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍　蛇蠍情侶一審逃死

人妻偷吃嬌喊「今天射2次」：愛老公　人夫綠炸怒告

即／桃園男排實名制快篩竟猝死

士林民宅火警　浴室1人已成焦屍

更多熱門

相關新聞

跟騷法6/1上路　恆春警前進社區加強宣導

跟騷法6/1上路　恆春警前進社區加強宣導

因應跟蹤騷擾防制法即將於6月1日上路，恆春警分局日前到恆春水泉社區進行宣導，參與社區活動者以年長者居多，恆警為讓阿公、阿嬤更加瞭解跟蹤騷擾防制法的內容，以播放影片的方式，讓民眾面對生硬的法律用詞不再困惑，進而強化宣導的力度與效果。

即／女警遭衝撞受傷！　婦人叫囂：撞死我啊

即／女警遭衝撞受傷！　婦人叫囂：撞死我啊

高屏「機車置物箱大盜」落網　搜出安毒

高屏「機車置物箱大盜」落網　搜出安毒

郵差停路邊送信　汪突衝上車飛撲

郵差停路邊送信　汪突衝上車飛撲

單車翁被撞成植物人　機車騎士逆轉起訴

單車翁被撞成植物人　機車騎士逆轉起訴

關鍵字：

枋寮警察機車汽油黃政龍分局長

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面