大熱天機車沒油牽車滿頭大汗　男急中生智秒脫困

▲枋寮警分局楓港派出所警員簡銘嘉協助潘男購買汽油 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉潘姓男子騎機車到恆春辦事，回程以為油料夠回到枋山鄉楓港加油站，不料，半途就用盡，機車「罷工」，由於天氣炎熱，牽車走路，坡度落差大，全身是汗，求助枋寮警方，警方獲報趕往協助購買汽油，讓他頻頻感謝。

枋寮警分局楓港派出所警員簡銘嘉日前擔服備勤勤務時，接獲一名潘姓男子報案，表示機車油料耗盡不知該如何是好，故尋求警方協助，警方獲報後立即前往查看。

經了解，潘姓男子稱上午有事情要辦，從枋寮南下前往恆春。於返程時雖然有觀察到機車油箱即將告罄，原以為可以撐到楓港加油站，不料於半路上已汽油用盡，導致機車「罷工」，當日中午氣溫炎熱，機車拋錨地點亦無民宅可以救援，路況起伏坡度甚大，不知如何是好，趕緊求助警方。

警方了解後協助他到附近加油站購買汽油，車輛添加油料後順利發動，他離開前一再對於警方熱忱與服務關懷表達感謝。

枋寮警分局長黃政龍讚許楓港所同仁積極熱心為民服務精神，足為同仁表率。亦呼籲民眾，行車前應檢視車輛、油料以及輪胎胎紋等狀況，倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110報案專線報警協助，警方將會儘速派員到場協助。