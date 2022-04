斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

▲斯里蘭卡近幾周爆發大規模示威活動。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

斯里蘭卡外匯儲蓄跌至歷史新低,嚴重衝擊民生需求,近幾周爆發大規模示威活動,而群眾19日在占領一處鐵軌時,警察試圖發射催淚彈逼退,最後更朝著情緒激動的民眾開槍,導致1人死亡、2人重傷及11人輕傷。

