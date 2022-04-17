　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

▲▼斯里蘭卡經濟危機引發民怨。（圖／路透）

▲斯里蘭卡經濟危機引發民怨。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡深陷經濟危機，糧食、藥物等基本物資即將用罄，政府除了宣布暫停償還外債以外，更緊急宣布關閉股市交易5天，財政部18日將在與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，並向其他借貸機構尋求約40億美元的貸款，幫助支付食品與燃料進口、防止債務違約。

根據《法新社》報導，斯里蘭卡證管會下令，可倫坡證券交易所（CSE）從18日開始停止交易5天，形同整個星期都無法買賣股票。斯里蘭卡正面對前所未有的經濟危機，過去3個月裡該國股票指數下跌了38％，斯里蘭卡盧比兌美元匯率在過去一個月下跌35％以上。

斯里蘭卡財政部18日將在美國華府與IMF進行會談，針對援助借貸相關事項進行談判。財政部長薩布里（Ali Sabry）行前表示，「我們需要立即的緊急資金，讓斯里蘭卡重回正軌。」預計斯里蘭卡今年的資金需求約在30至40億美元之間，同時也會接洽其他貸款機構。

IMF前一次向斯里蘭卡提供援助次在2016年，當時貸款上限為15億美元，不過在支付了13億美元後計畫提前終止。當時斯里蘭卡經濟增長率約為5％，但近來在旅遊業收入不足的情況下，外匯儲蓄疲軟，斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）日前宣布，將暫停償還外債，避免國家陷入「硬違約」（hard default），當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料等必需品。

斯里蘭卡目前已向中國和印度尋求援助，薩布里說，目前也有向世界銀行（World Bank）與亞洲開發銀行（Asian Development Bank）求援。印度已經提供斯里蘭卡10億美元的信貸，其中一半用於購買食品、藥品和其他必需品，其餘則用於購買燃料。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／新北今增410例！　居家隔離14235人創新高
快訊／40萬快篩送「高風險4縣市」！　陳時中：一定越來越便宜
快訊／居家照護怎拿新冠口服藥？　陳時中給答案
快訊／基隆+107！20處足跡曝　全國電子、50嵐、3市場
0~18歲累計2208人染疫！　「兒童打莫德納」要做意願調查
快訊／全台將460萬人染疫？　陳時中回應了
快訊／居家照護「6都」開辦！　3縣市也要加入
快訊／6-11歲兒童可打莫德納！　「打2劑半劑」間隔28天
快訊／增7中症！　20多歲男無慢性病史「打3劑也中」
快訊／本土1210例「分布19縣市」！　新北最多410
快訊／本土今爆1210例！　連3天破千
LIVE／本土連3天破千　陳時中最新說明
愛迪達突發0.8折券！　他爆買1.3萬「變1095元」
快訊／竹縣公布10足跡！美式餐廳、牛肉麵、中央市場
夜店噁男撿屍「邊做邊錄音」　變鐵證GG了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓執政黨提案廢檢方偵查權　檢察總長震怒請辭

俄軍撤離　基輔郊區「伊爾平」71%建築物遭毀　衛星圖曝光

俄兵親口認了「假旗行動」通話曝光！　炮轟自家領土栽贓烏克蘭

斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

普丁根除「烏克蘭人身分認同」　俄名嘴挺爆：殘害我們100年

俄羅斯稱擊落烏運輸機　機上「載大批西方武器」傷亡不明

英最強核潛艇現蹤直布羅陀　可精準命中1200km外目標

莫斯科號慘遭飛彈擊沉！「最後身影」狼狽曝光　小船忙著搜救官兵

加衛生局小編「上班看謎片」手滑！每日確診誤po成戀足癖不雅片

烏克蘭炮彈庫存告急！　五角大廈：俄羅斯軍隊「最快本周末」反攻

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

南韓執政黨提案廢檢方偵查權　檢察總長震怒請辭

俄軍撤離　基輔郊區「伊爾平」71%建築物遭毀　衛星圖曝光

俄兵親口認了「假旗行動」通話曝光！　炮轟自家領土栽贓烏克蘭

斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

普丁根除「烏克蘭人身分認同」　俄名嘴挺爆：殘害我們100年

俄羅斯稱擊落烏運輸機　機上「載大批西方武器」傷亡不明

英最強核潛艇現蹤直布羅陀　可精準命中1200km外目標

莫斯科號慘遭飛彈擊沉！「最後身影」狼狽曝光　小船忙著搜救官兵

加衛生局小編「上班看謎片」手滑！每日確診誤po成戀足癖不雅片

烏克蘭炮彈庫存告急！　五角大廈：俄羅斯軍隊「最快本周末」反攻

本土總確診數破百萬？　柯文哲估：可能會有700萬人染疫

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

40萬公用快篩送高風險4縣市　陳時中：將來一定會越來越便宜

樂團唱一半突「翻臉大吵」！　鼓手自曝「太卑微」哽咽哭一團

安排行程好頭痛？網推「情侶超強約會規則」　美食口袋名單每次都滿意

全台「6～11歲有120萬人」！　陳時中曝施打率很難說

家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

台東+17...4人沒打疫苗　12例「成功進香團」延伸

輕症在家怎拿新冠口服藥？陳時中：病人有需要自然會送到他手上

陸網也在追《營業中》：好真實！嗑CP「什麼都敢講」豆瓣噴高分

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

國際熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

莫斯科號遭擊沉...「最後身影」曝光！

動物活活冰到死　男冰櫃塞183屍

第2位英軍被俘　投降影片曝光

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

非法移民刮刮樂中788萬　恐「無法領獎」

少女遭性侵慘死　媽媽以為是月經

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察新武器

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

更多熱門

相關新聞

恐比新冠致命　這國爆危機「救命藥快用完」

恐比新冠致命　這國爆危機「救命藥快用完」

斯里蘭卡經濟危機引爆民怨，除了持續數周的停電以及食品、燃料嚴重短缺之外，當地多名醫師也警告，救命藥物幾乎已經快沒了，多間醫院暫停常規手術，這波危機所造成的死亡人數恐怕比新冠疫情更慘重。

這國財長上任1天請辭　物價狂飆又停電

這國財長上任1天請辭　物價狂飆又停電

斯里蘭卡經濟瀕臨崩潰！「一天限電13小時」 26位部長集體辭職

斯里蘭卡經濟瀕臨崩潰！「一天限電13小時」 26位部長集體辭職

經濟惡化爆民憤示威　斯里蘭卡所有部長辭職

經濟惡化爆民憤示威　斯里蘭卡所有部長辭職

民怨點燃示威潮！斯里蘭卡急頒緊急狀態

民怨點燃示威潮！斯里蘭卡急頒緊急狀態

關鍵字：

斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面