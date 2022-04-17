斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

▲斯里蘭卡經濟危機引發民怨。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡深陷經濟危機，糧食、藥物等基本物資即將用罄，政府除了宣布暫停償還外債以外，更緊急宣布關閉股市交易5天，財政部18日將在與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，並向其他借貸機構尋求約40億美元的貸款，幫助支付食品與燃料進口、防止債務違約。

根據《法新社》報導，斯里蘭卡證管會下令，可倫坡證券交易所（CSE）從18日開始停止交易5天，形同整個星期都無法買賣股票。斯里蘭卡正面對前所未有的經濟危機，過去3個月裡該國股票指數下跌了38％，斯里蘭卡盧比兌美元匯率在過去一個月下跌35％以上。

斯里蘭卡財政部18日將在美國華府與IMF進行會談，針對援助借貸相關事項進行談判。財政部長薩布里（Ali Sabry）行前表示，「我們需要立即的緊急資金，讓斯里蘭卡重回正軌。」預計斯里蘭卡今年的資金需求約在30至40億美元之間，同時也會接洽其他貸款機構。

IMF前一次向斯里蘭卡提供援助次在2016年，當時貸款上限為15億美元，不過在支付了13億美元後計畫提前終止。當時斯里蘭卡經濟增長率約為5％，但近來在旅遊業收入不足的情況下，外匯儲蓄疲軟，斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）日前宣布，將暫停償還外債，避免國家陷入「硬違約」（hard default），當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料等必需品。

斯里蘭卡目前已向中國和印度尋求援助，薩布里說，目前也有向世界銀行（World Bank）與亞洲開發銀行（Asian Development Bank）求援。印度已經提供斯里蘭卡10億美元的信貸，其中一半用於購買食品、藥品和其他必需品，其餘則用於購買燃料。