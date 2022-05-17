男友脫口「曾有青梅竹馬」　1原因佔據心底！她淚嘆：有疙瘩了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

一名女網友發文表示，和男友已經在一起快一年，男友是個很體貼的人，但前陣子從男友口中得知，有個已經過世的青梅竹馬在心裡佔有很重要的位置，這讓她很難不去在意，擔心自己只是青梅竹馬的替代品，文章曝光掀起討論。

這位女網友在Dcard上以「男友有一個過世的青梅竹馬」為題發文表示，和男友在一起快一年，對方很體貼，也很愛她。不過就在前陣子，原PO聽男友提起了一個女孩，「他告訴我曾經有一個女孩在他很低潮的時候陪伴他、鼓勵他，他也有慢慢變好，而他們是一起長大的，也互相喜歡，只是那份感情因為年紀還小，沒有選擇在一起，就是互相陪伴」。

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原PO提到，這個青梅竹馬後來出車禍過世了，男友因此頹廢了很久，「直到遇見我才重新振作，他說過那個女生跟我一樣很活潑、很有精神，我也很心疼他有這樣的過去」。然而這個訊息卻讓原PO心中產生了疙瘩，害怕是否因為是自己和青梅竹馬很像，男友才喜歡自己。

原PO因此相當糾結，「他告訴我那個女生在他心裡一直是一份愧疚，我也不想無理取鬧讓他放下一個不存在的人，或許我該大度一點嗎？可是在我心裡真的好難不在意啊……。」

▲原PO因為男友有個過世的青梅竹馬，心裡產生疙瘩。（圖／翻攝自Dcard）

網友們對此紛紛留言給予建議，有人認為，原PO不需想太多，「把過去很重要的人事物放在心中，這其實很正常，那就是一個美好的回憶存在著，換個角度想的話，這也是你男友的優點，他不是毫無感情的人，所以擁有這樣一個過去的他也會更加珍惜跟妳在一起的日子，因為他不想再失去所愛之人」、「她是她、妳是妳，男友會跟妳說這些代表妳是他最信任的人呀，跟妳說不是想讓妳有疙瘩，只是想告訴妳，因為有妳他又有了再次往前的動力」、「就算你們真的很像，那也可能是因為你們是你男友喜歡的類型，你的樣子就是你男友喜歡的樣子，有自信一點」。

不過也有人持相反意見，「是我我沒辦法接受，而且那個女生在他心裡為什麼是一份愧疚，只因為當初沒有在一起到嗎？他現在選擇的是你，不應該就這樣被其他女生給左右情緒，何況影響還那麼深」、「我不是很理解跟妳講這些的用意是什麼，如果是我的話，我就會單純說以前有一個很要好的青梅竹馬，可是她過世了，就這樣，但妳男友講的好像還很愛她一樣」。