10歲女童每天「吃避孕藥」！母哽咽曝：吃8個月了　背後真相超心疼

▲小雅生病前是個可愛活潑的女孩。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北一10歲女童小雅查出患有白血病後，在醫生建議下，每天口服短效避孕藥推遲例假，至今已有8個月，令人心疼。於小雅口服避孕藥的事情，主治醫生表示，「這是權衡利弊後的做法，吃避孕藥的目的是為了控制月經週期，減少月經量，從而避免在化療期間出血過多。」

據《紫牛新聞》報導，10歲女孩小雅是河北滄州人。去年8月中旬，她突然發高燒，治療了5天才有所好轉。但出院不到一週，小雅再次發起高燒，打退燒針也無法控制病情。

9月21日，母親朱嬌和丈夫帶著小雅，轉院到濟寧市第一人民醫院治療。住院後，小雅做了骨髓穿刺，最終被確診為「急性淋巴細胞白血病」。

小雅的治療過程並不順利，第一次化療時，小雅的鼻子感染了，鼻腔裡的黑色血疙瘩一天比一天大，最後整個臉都是腫的，眼睛睜不開，嘴唇往外翻。回憶起當時的場景，朱嬌說，「直到治療了6個月後，小雅的鼻子才恢復正常。」

經過醫生的精心治療和父母的悉心陪伴，小雅的身體有所好轉，但另一個更緊迫的問題接踵而至。被查出患有白血病4個月前，小雅來了首次例假，朱嬌向醫生說明了情況。醫生說，「小雅來例假的時候，很有可能會造成大出血，嚴重的話隨時會有生命危險。」

在醫生建議下，這個當時還不滿10歲的小女孩需要每天口服短效避孕藥，控制例假週期。朱嬌擔心會對孩子的身體造成不良影響，「我特別不能接受，她畢竟是女孩子，長期服用避孕藥肯定對身體有傷害。」但醫生告訴她，「這是目前唯一的解決辦法，妳得想想孩子現在的情況，如果沒有了生命，還需要考慮以後的事情嗎？」

▲她生病後頭髮慢慢掉光。（圖／翻攝自紫牛新聞）

實在沒有辦法，朱嬌不得不聽從醫生的建議。剛開始吃避孕藥時，小雅並不願意，每次吃的時候，會出現乾嘔的現象。從去年9月開始，小雅每天都要口服避孕藥，如果碰到來例假的時候，避孕藥的服用量還要增加。朱嬌說，「正常情況下每天吃一次，來例假的情況下，每天要吃三次。但小雅並不知道她吃的是避孕藥，只知道是治病的藥物。」

沒有生病前，小雅留著長長的辮子，喜歡穿漢服，乖巧伶俐的樣子惹人喜愛。小雅並不知道自己得了什麼病，朱嬌也沒有告訴女兒具體情況。現在，小雅已經經歷了六次化療，目前每隔兩三天就要輸一次血小板。朱嬌說，「孩子是我的心頭肉，只要有一點希望，當媽媽的定會竭盡全力。」

小雅必須每天口服短效避孕藥治療的事情引起大量網友關注，有網友鼓勵留言，「好心疼，寶貝快快好起來！」、「希望早日康復，堅強的小姑娘。」也有一些網友對小雅口服避孕藥治病有疑問，「那麼小的孩子，為什麼一定要吃避孕藥？」

近日，小雅的主治醫生、濟寧市第一人民醫院副主任醫師李淑美。李醫生稱，小雅目前處在住院治療的第一個階段，還有兩個療程就要結束，「住院治療結束後，她還有一年半時間的維持治療，主要是口服化療藥物，定期在醫院打小劑量的化療藥。」

對於小雅口服避孕藥的事情，李醫生解釋說，「這是權衡利弊後的做法，小雅處在化療階段時，血小板數量特別低。如果此時來了例假，她會出很多血，出血特別嚴重會危及生命。」