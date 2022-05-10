4歲女童心臟病發　永康警熱心開道護送醫急救命

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局復興派出所，8日下午4時30分許，接獲民眾電話求助，對方口氣焦急對員警稱，其年僅4歲幼女因患有先天性心臟疾病，剛在家中發燒、全身發軟且多次嘔吐，經量測其心跳已高達每分鐘170下，生命跡象危急，警方擔心請119派救護車會延誤時機，馬上以警車協助開道戒護送警，及時救命。

▲台南市警永康分局復興派出所，以警車協助開道戒護送警，及時挽救女童性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，當時在派出所擔服備勤勤務警員楊皓宇聞訊後，考量當時已接近下班時間，永康區中華路沿線車流眾多，楊員擔憂如再通報119救護車將女童送醫，恐會延誤就醫黃金時間，立即放下手邊工作，駕駛巡邏車前往女童家，並沿途打開警示燈及鳴笛，協助在前開道排除原先壅塞車流，順利將女童送抵奇美醫院急診救治。經救護後女童生命跡象穩定，女童父親萬分感謝警方能及時給予協助讓命懸一線的幼女及時獲救，表示萬分感謝。

永康分局分局長甘炎民強調，民眾的生命安全是警方的責任，感謝復興派出所警員楊皓宇當機立斷幫助民眾開道，視民如親當機立斷的救援行動，足為員警表率，將提公開表揚；另外提醒市民，若民眾遇有身體不適，應立即打電話向119救護人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以提升最大的救護成效。