「豪門1職缺」月薪8月、年終2個月　她傻見工作內容！網噴：當傭人

▲徵總裁夫人貼身管家，開出月薪8萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這到底什麼職缺？」一名女網友發現「總裁夫人貼身管家」職缺，月薪6至8萬元、年終2個月，看似高薪卻要求隨叫隨到、開車接送、陪伴董娘、執行交辦事項。其他網友則開酸，「這是傭人＋司機＋保母集合包」；更有過來人曝辛酸，當秘書變全家打雜奴，直呼「一家人都瘋了」。

一名女網友在Threads表示，最近在人力銀行網站滑到「總裁夫人貼身管家」職缺，月薪6萬至8萬元、三節獎金1萬、年終保底2個月，另可提供住宿，試用期為3個月，而工作內容卻是讓原PO滿頭問號直呼「這到底什麼職缺？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

月薪8萬！貼身管家條件曝光

職缺有5大日常工作，包括「照顧與陪伴總裁夫人，在其需求發生時，能及時提供服務」、「細心愛乾淨，富有極大耐心且好溝通，品行端良」、「偶爾需開車，配合董娘行程出勤」、「動機性之交辦事宜執行」，以及「時間可彈性配合」。

文章曝光後，全場紛紛傻眼狂酸，「宮女，類似翠果」、「我嫁入豪門的時候到了」、「才8萬就想請貼身24小時護理師，是要多便宜」、「這是護理師+司機+管家+保母一身的職務內容耶，這樣至少要20萬起跳耶」、「幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車」、「這是應徵寵物的，不喜勿試」、「這怎麼看最後都會是老闆一家的台傭」。

▲工作內容曝光。（圖／翻攝Threads）



苦主揭真相：這職缺就是傭人

也有網友現身說法，「就特助阿，我現在也是做這樣，講難聽一點就是傭人，什麼都要做，要開車、當隨扈、當助理、當管家，還好有請清潔員，不然我連清潔都要做」、「我之前在某公司當秘書時，還要幫老闆娘偷看老闆的LINE，一起幫她抓姦情」。

董事長秘書崩潰回憶豪門日常



還有苦主分享類似經歷，「這類人物基本上偏難搞！我曾經當過董事長秘書，最後變他們全家人的秘書，當初會去是想說可以運用到日文，而老闆娘剛好是日本人，也是我此生遇過最78的日本人，反正一家都是瘋子！老闆娘情緒比吉娃娃還不穩定，有事沒事都發瘋，還會特地用日文辱罵妳，兒子廢到交屋是我去、微波爐要我買、冷氣有問題也找我！老闆就不說了，會跟我靠北老闆娘要我跟老闆娘說什麼，結果一對質自己又什麼都沒說過沒幹過」。

原PO提供的截圖顯示「徵才積極度為非常活躍」，而實際查訪該項職缺已顯示下架，是否已找到「總裁夫人貼身管家」，目前不得而知。