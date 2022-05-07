揪小6女童車震...握鳥問「像不像排檔桿」　1顆痣讓淫狼重判10年

▲一名男子與小學6年級女童交往，多次帶對方到汽車旅館發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／南投報導

南投一名汽車銷售員黃男透過交友軟體結識一名國小6年級女童，並和她交往，期間多次在汽車旅館、住處性交，直到女童上國中提分手，卻仍被黃騷擾，決意提告。全案審理時，女童控訴黃生殖器上有痣，法官勘驗後其睪丸上的確有顆痣，認定他犯行明確，由於黃有對未滿14歲少女性交前科，緩刑內再犯，因此重判他10年。

判決指出，黃男在2014年間透過交友軟體認識當時僅小六的女童進而交往，期間至少7次被帶往汽車旅館發生關係，直到升上國二後，才認知是被「約會強暴」，因此徹底與黃男斷絕聯絡，直到2020年黃男突然出現在住處門口，心生畏懼的她才決定告知父母並報案求助。

偵訊時黃男坦承熟知女童年紀且有交往事實，但否認發生過性行為，兩人去旅館只是去聊天。而審理時，女童看見黃男當庭否認兩人有發生關係，直接崩潰控訴「騙人，他害我受很長一段時間折磨，自己去找心理諮商」、「因為我細節記得才拿這幾件來告，其實1週2次頻率，連經期都還再做，我想問你難道沒有買避孕棒」，更稱有次跑到山上玩車震，黃男特地花了8000元換更黑的玻璃紙（應為隔熱紙）。

法院認為，事件發生當時，女童僅13、14歲，若非其親身經歷，實在無法提出如此細緻之敘述，又女童證述「他拉我的手伸進內褲去摸他的陰莖，他說你摸摸看有沒有像排檔桿」，其未達駕駛年齡，怎可能清楚車內配置，一審考量黃男101年有前科判緩刑，卻在緩刑期間再犯，重判10年，黃不滿上訴，二審認為量刑亦屬適當，駁回上訴。