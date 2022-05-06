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49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸了　加碼最新泡菜、明太子口味　

▲▼7-11涼麵新品、優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11涼麵新品「泡菜冷烏龍麵」，香辣夠味的韓式泡菜搭配Q彈烏龍麵，夏日必吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

時序進入「立夏」，也代表炎熱的夏天即將到來，而超商「6款涼麵」也在此時此刻回歸了，且即日起限時2週還能享優惠價49元起爽吃，不管是台式經典口味或日式風味通通都有，還有2款涼麵新品，不僅可以吃到韓式醬汁搭配烏龍麵的清爽滋味，愛吃明太子的你也更不能錯過鮮蝦明太子冷義大利麵。

7-11自即日起至5/17祭出「指定涼麵優惠價49元起」活動，強打6款涼麵夏季回歸，品項包含川辣麻醬雞絲涼麵、御選麻醬雞絲涼麵、真飽蒜辣麻醬、真飽特選麻醬、日式蕎麥風味涼麵以及門市限定和風豆皮蕎麥風味麵，通通只要49元。

▲▼7-11涼麵新品、優惠。（圖／7-11提供）

▲即日起至5/17止，涼麵可享49元起優惠價。

同步還有2款涼麵新品，喜愛韓式口味的你一定要吃「泡菜冷烏龍麵」，韓式醬汁搭配Q彈烏龍麵超清爽，還能吃到清脆鮮甜的泡菜、魚板、海帶、小黃瓜等配料，期間也可享優惠價69元，另一款為「鮮蝦明太子冷義大利麵」，使用100%博多助宗鱈明太子，將辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬調出濃郁不膩口的白醬，搭配綜合炒菇、花椰菜以及烤玉米筍，優惠價79元。

▲▼明太子新品。（圖／7-11提供）

▲鮮蝦明太子冷義大利麵可以吃到濃郁明太子香。

此外，即日起也同步祭出為期2週的輕食餐生活提案，指定貼標沙拉、水果，搭配優格省10元，新品推薦「雙色地瓜雞胸沙拉餐」，嚴選台農57號黃色地瓜及66號紅色地瓜佐優質雞胸肉，帶來滿滿飽足感。

吃飽當然要來個甜食收尾，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」推出全新2款心形甜甜圈，首推「雙莓愛心」款，使用酵母甜甜圈搭配微笑表情超可愛，外層淋上香甜草莓可可醬，內餡則搭配酸甜又帶有顆粒感的藍莓鮮奶油，甜而不膩口；另一款「天使蘋果甜心」同樣選用酵母甜甜圈，搭配香甜蘋果可可醬及滑順鮮奶油內餡，還撒了繽紛水果巧克力米，每口都甜蜜。

▲▼Mister Donut母親節推愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲超可愛愛心甜甜圈開吃了。（圖／Mister Donut提供，下同）

為慶祝新品上市，即日起至5/8還有「買6送3」優惠，期間凡任選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品（雙莓愛心、天使蘋果愛心），其中3個直接免費吃，並以價低優先贈送。

▲▼Mister Donut母親節推愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲2款心形甜甜圈內餡是鮮奶油，分別搭配水果巧克力沾醬。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

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